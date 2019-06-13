Лучшие кроссоверы с гибридными силовыми агрегатами

Для тех, кто не готов переходить на полностью электрифицированные машины, это идеальный вариант.

В список вошли 10 автомобилей.

Гибридные силовые агрегаты сочетают в себе преимущества традиционного автомобиля и электромобиля с бесшумной ездой без вредных выбросов.

Рынок постоянно пополняется новыми гибридными версиями и постараемся за ними уследить. А сейчас посмотрим на Топ-10 наиболее практичных гибридов уже существующих на рынке и доступных к приобретению. Хотя и некоторые из них пока не продаются в Украине официально.

Mitsubishi Outlander PHEV

Самый продаваемый гибридный автомобиль в Великобритании и завоевавший немало поклонников во всей европе. Он обеспечивает значительную экономию топлива по сравнению с аналогичным дизельным внедорожником семейства и имеет запас хода на электричестве до 50 км реального пробега.

Mini Cooper SE Countryman ALL4

Mini считается и так достаточно драйвовой машинкой, но гибридная модификация делает полноприводный миникроссовер очень стабильным и динамичным, а еще и экономичным. Расход топлива в смешанном режиме достигает 4,6 литров, а запас хода на электричестве составляет до 16 км.

Lexus RX 450h

Столь же расслабляющий и легкий в управлении, как и любой из его премиальных конкурентов, Lexus RX ко всему прочему обеспечивает экономию топлива благодаря гибридной системе. Бензиновый двигатель V6 работает лучше, чем некоторые традиционные гибриды – хотя все же предпочтительнее использовать его для более спокойных поездок. Он был одним из первых гибридов на нашем рынке и до сих пор считается одним из лучших.

Porsche Cayenne E-Hybrid

За неимением дизельного варианта 3,0-литровый гибрид стал самым экономичным Cayenne в линейке Porsche. На зарядке автомобиль проедет до 40 км. А 3,0-литровый V6 с турбонаддувом разгонится с 0 до 100 км/ч за 5 секунд, максимальная его скорость – 257 км/ч.

Kia Niro PHEV

Компактный кроссовер Niro — самый экономичный автомобиль Kia, хоть и использует ДВС. На электрике машина проедет 58 км. В стандартной комплектации автомобиль оборудован 8-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой Apple CarPlay, беспроводной зарядкой для смартфона, адаптивным круиз-контролем и помощником удержания полосы движения. У нас доступна гибридная модификация без подзарядки с запасом хода на электрике до 15 км, а вот подзаряжаемый гибрид, к сожалению, в лучшем случае доберется до нас не раньше 2020 года.

Toyota C-HR Hybrid

Яркий кроссовер Toyota выделяется необычным дизайном, выделяющим его из модельной линейки. В гибридной версии он наиболее динамичен и бодр, а также и экономичен. Расход топлива в городском режиме составит около 5 литров на сто километров. Плюс ко всему наличие электродвигателя делает кроссовер полноприводным, что благоприятно сказывается и на стабильном поведении на дороге.

Range Rover Sport P400e PHEV

Новинка на рынке имеет запас хода на электричестве около 50 км, но его характер не позволит водителю ездить спокойно и он определенно будет подключать ДВС при чуть большем нажатии на педаль газа. Но это не беда. Расход топлива у большого роскошного внедорожника составляет около 5-6 литров на сто километров. Автомобиль идеально подходит для города и людей, которые могут регулярно заряжать аккумулятор дома от сети.

Lexus NX Hybrid

Это красивый, хорошо оборудованный и эффективный внедорожник среднего размера дарит комфортную езду в городском режиме. Фирменная гибридная трансмиссия состоит из 2,5-литрового бензинового мотора и электродвигателя. Запас хода на электричестве незначительный, но серьезная экономия топлива и малые выбросы делают его приятным автомобилем для семьи.

Toyota RAV4 hybrid

RAV4 четвертого поколения превратился в привлекательный большой семейный внедорожник. Возможно, в плане "внедорожности" он и проигрывает некоторым конкурентам, но его гибридная трансмиссия — отличный выбор. Высокий показатель крутящего момента в сочетании с хорошо откалиброванной коробкой передач обеспечивают легкую управляемость даже несмотря на увеличенные габариты. Отличный выбор в плане цены и качества.

Hyundai Kona Hybrid

Hyundai выпустил на рынок не только электрокар, но и гибридную модификацию, которая в Украину попадет уже в августе этого года. Гибрид обещает быть экономичным и практичным, а главное более лояльным по цене.

Его силовая установка состоит из бензинового 1,6-литрового мотора и электродвигателя. В сумме они выдают 141 л.с., а расход топлива составляет 3,9 литра на сто километра пробега.