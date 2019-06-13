Будущее уже наступило: Uber представил такси с автопилотом

О создании и выпуске беспилотного транспорта Volvo и Uber договорились еще в 2016. А теперь показали продукт своего сотрудничества – готовый серийный автономный внедорожник Volvo XC90, оснащенный системой автономного управления Uber.
Машина оснащена набором приборов, с помощью которого сможет самостоятельно передвигаться в городе. Есть также системы резервного торможения и управления, которые включаются, если дают сбой основные. В будущем предполагается полностью исключить водителей, даже в качестве подстраховки.
По словам генерального директора Volvo Хокана Самуэльсона, их беспилотные технологии позволят усовершенствовать безопасность движения.
The beauty of space #VolvoXC90 pic.twitter.com/Lk8IQ4JxAm
— (@VolvoCarsQA) 13 июня 2019 г.
Volvo XC90 – первый из будущей линейки беспилотных автомобилей Uber. В будущем компания планирует оснастить подобной системой тысячи машин. О подобных планах заявили и в Volvo. Собственные биспилотники обещают уже в следующей декаде.