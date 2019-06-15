Официально: компания Alpine представила спортивное купе Alpine A110S

Новинка получила более производительный двигатель и ряд других улучшений.

В преддверии мировой премьеры, компания Alpine показала свою новинку - спортивное купе A110S. Обновленная модель получила перенастроенную подвеску с уменьшенным клиренсом и более жёсткими пружинами, а также более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости, мощные тормоза Brembo, карбоновые детали кузова и крашу из углеволокна. Однако последняя будет доступна опционально.

Под капотом обновленного купе установлен 1,8-литровый тубрированный двигатель, мощность которого была увеличена до 288 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. Совместно с силовой установкой работает 7-скоростная автоматическая КПП с двумя сцеплениями и задний привод.

С нуля до сотни Alpine A110S разгоняется за 4,4 секунды. Предварительные заказы на купе уже принимаются. Стоимость модели начинается с отметки от 66 500 евро. Первые автомобили начнут поступать своим владельцам в октябре текущего года. Продажи новинки будут осуществляться исключительно в Европе.