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Официально: компания Alpine представила спортивное купе Alpine A110S

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Официально: компания Alpine представила спортивное купе Alpine A110S
16:21 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Новинка получила более производительный двигатель и ряд других улучшений.

В преддверии мировой премьеры, компания Alpine показала свою новинку - спортивное купе A110S. Обновленная модель получила перенастроенную подвеску с уменьшенным клиренсом и более жёсткими пружинами, а также более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости, мощные тормоза Brembo, карбоновые детали кузова и крашу из углеволокна. Однако последняя будет доступна опционально.

Под капотом обновленного купе установлен 1,8-литровый тубрированный двигатель, мощность которого была увеличена до 288 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. Совместно с силовой установкой работает 7-скоростная автоматическая КПП с двумя сцеплениями и задний привод.

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С нуля до сотни Alpine A110S разгоняется за 4,4 секунды. Предварительные заказы на купе уже принимаются. Стоимость модели начинается с отметки от 66 500 евро. Первые автомобили начнут поступать своим владельцам в октябре текущего года. Продажи новинки будут осуществляться исключительно в Европе.

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Купе, Alpine A110S, Официальная презентация, Производительный двигатель.
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