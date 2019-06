Новая BMW 8-Series Gran Coupe засветилась на неофициальных фото

Официальный старт продаж BMW 8-Series Gran Coupe, которого называют основным конкурентом немецких Audi A7 Sportback, Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe и Porsche Panamera, запланирован на осень, однако сегодня издание 32cars.ru опубликовало первые снимки, сделанные покупателем из Сингапура.

Появление 8-Series в версии Gran Coupe вряд ли кого-то удивило. На протяжении последнего года прототипы модели не раз замечали на тестах, а на прошлогоднем женевском автосалоне BMW даже представила концепт-кар будущей новинки. Gran Coupe 8-Series, по сути, является удлиненной четырехдверной версией нынешнего купе.

Известно, что модель построена на базе новой модульной платформы CLAR, которая дебютировала в 2016 году на 7-Series и уже легла в основу большинства новых автомобилей баварской марки. Она позволяет использовать не только классические ДВС в машинах, но и электрифицированные силовые установки, и подразумевает значительное снижение веса автомобиля. Однако, по мнению экспертов, модель, напротив, станет тяжелее из-за более длинной колесной базы.

The BMW 8 Series Gran Coupe has been leaked ahead of its official reveal. https://t.co/fNFCYz3tWc pic.twitter.com/0X36aAGCHh

