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Новая BMW 8-Series Gran Coupe засветилась на неофициальных фото

Новая BMW 8-Series Gran Coupe засветилась на неофициальных фото
20:28 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Уже через несколько недель баварский автопроизводитель представит новую модификацию BMW 8-Series, которая получит приставку Gran Coupe в названии.

Официальный старт продаж BMW 8-Series Gran Coupe, которого называют основным конкурентом немецких Audi A7 Sportback, Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe и Porsche Panamera, запланирован на осень, однако сегодня издание 32cars.ru опубликовало первые снимки, сделанные покупателем из Сингапура.

Появление 8-Series в версии Gran Coupe вряд ли кого-то удивило. На протяжении последнего года прототипы модели не раз замечали на тестах, а на прошлогоднем женевском автосалоне BMW даже представила концепт-кар будущей новинки. Gran Coupe 8-Series, по сути, является удлиненной четырехдверной версией нынешнего купе.

Известно, что модель построена на базе новой модульной платформы CLAR, которая дебютировала в 2016 году на 7-Series и уже легла в основу большинства новых автомобилей баварской марки. Она позволяет использовать не только классические ДВС в машинах, но и электрифицированные силовые установки, и подразумевает значительное снижение веса автомобиля. Однако, по мнению экспертов, модель, напротив, станет тяжелее из-за более длинной колесной базы.

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По предварительным данным, под капотом BMW 8-Series Gran Coupe разместится 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 520 л.с. в версии M850i и 3,0L турбированный агрегат для базовой модификации. Чуть позже ожидается выход гибридной модификации.

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Новинки, Новинки авто, BMW 8-series, BMW 8-Series Gran Coupe.
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