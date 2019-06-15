Более 400 тысяч человек присоединились к иску против VW по "дизельному скандалу"

В связи с "дизельным скандалом" к иску против Volkswagen присоединились 420 тысяч человек.

К коллективному иску против Volkswagen за "дизельный скандал" присоединились 420 тысяч человек.

Об этом сообщает DW.

"В связи с "дизельным скандалом" в Германии к коллективному иску против автомобильного концерна Volkswagen присоединились 420 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Председатель Федерального объединения центров защиты прав потребителей (VZBV) Клаус Мюллер (Klaus Müller) призвал VW вступить в переговоры с VZBV, которое представляет интересы всех клиентов концерна, относительно урегулирования спора мирным путем.

"Если бы Volkswagen был достаточно умным, чтобы вступить в переговоры с нами относительно урегулирования, все могло бы быть сделано быстро", - подчеркнул он. В противном случае судебное дело может длиться годами, что не в интересах автомобильного концерна.

Председатель VZBV также отметил, что Volkswagen мог бы сделать своим пострадавшим клиентам хорошее предложение. Он сослался на решение Высшего регионального суда Кобленца, где на прошлой неделе истец по делу против VW получил компенсацию в размере 26 тысяч евро.

Отмечается, что возможность предъявления коллективного иска, о котором идет речь, введена в немецком гражданском праве с 1 ноября 2018 года, исходя из действия в ЕС с 2013 года европейских принципов защиты прав потребителей, известных как New Deal for Consumers.

Поводом для введения в законодательство Германии возможности коллективного иска стал "дизельный скандал" 2015 года. Тогдашнее руководство министерства защиты прав потребителей объясняло, что людям необходимо предоставить возможность без больших затрат на правовые услуги сделать возможной защиту своих прав относительно деятельности концерна VW. Дата вступления закона в силу была связана с тем, что до 1 января 2019 года истекал трехлетний срок исковой давности для решения вопросов с концерном в судебном порядке. В сентябре 2018 года VZBV и Всеобщий немецкий клуб автомобилистов (ADAC) заявили, что совместно предъявят соответствующий коллективный иск к VW.

Как сообщалось ранее, как установило расследование в США, компания VW в 2006 году начала разработку нового дизельного двигателя, который должен соответствовать жестким экологическим требованиям, вступившим в силу в США в 2007 году. Топ-менеджмент автоконцерна анонсировал производство "чистого дизеля", однако в ходе разработки стало понятно, что это невозможно.

В конце концов, инженеры VW создали программное обеспечение, распознававшее режим работы автомобиля: тестовый на время проверки на соответствие экологическим стандартам или реальный на время использования на дороге. В зависимости от этого регулировалась система управления выбросами. Во время аттестации автомобили соответствовали стандартам США, а на самом деле уровень выбросов мог превышать их в 40 раз. Последствия "дизельного скандала" коснулись практически всех лиц, которые приобретали дизельные автомобили от VW.