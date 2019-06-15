Скачать
Суббота, 15.06.2019
Сборная Украины U20 - чемпион мира по футболу
Сборная Украины U20 - чемпион мира по футболу
Конституционность роспуска Рады: КСУ продолжит рассмотрение дела 18 июня
Роспуск Рады: КСУ продолжит рассмотрение дела 18 июня
Далакян - Таворнхам: онлайн-трансляция боя
Далакян - Таворнхам: онлайн-трансляция боя
Святая Троица 2019: что категорически нельзя делать в этот день
Святая Троица 2019: что категорически нельзя делать в этот день

Более 400 тысяч человек присоединились к иску против VW по "дизельному скандалу"

Более 400 тысяч человек присоединились к иску против VW по "дизельному скандалу"
20:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

В связи с "дизельным скандалом" к иску против Volkswagen присоединились 420 тысяч человек.

К коллективному иску против Volkswagen за "дизельный скандал" присоединились 420 тысяч человек.

Об этом сообщает DW.

"В связи с "дизельным скандалом" в Германии к коллективному иску против автомобильного концерна Volkswagen присоединились 420 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Председатель Федерального объединения центров защиты прав потребителей (VZBV) Клаус Мюллер (Klaus Müller) призвал VW вступить в переговоры с VZBV, которое представляет интересы всех клиентов концерна, относительно урегулирования спора мирным путем.

"Если бы Volkswagen был достаточно умным, чтобы вступить в переговоры с нами относительно урегулирования, все могло бы быть сделано быстро", - подчеркнул он. В противном случае судебное дело может длиться годами, что не в интересах автомобильного концерна.

Председатель VZBV также отметил, что Volkswagen мог бы сделать своим пострадавшим клиентам хорошее предложение. Он сослался на решение Высшего регионального суда Кобленца, где на прошлой неделе истец по делу против VW получил компенсацию в размере 26 тысяч евро.

Отмечается, что возможность предъявления коллективного иска, о котором идет речь, введена в немецком гражданском праве с 1 ноября 2018 года, исходя из действия в ЕС с 2013 года европейских принципов защиты прав потребителей, известных как New Deal for Consumers.

Поводом для введения в законодательство Германии возможности коллективного иска стал "дизельный скандал" 2015 года. Тогдашнее руководство министерства защиты прав потребителей объясняло, что людям необходимо предоставить возможность без больших затрат на правовые услуги сделать возможной защиту своих прав относительно деятельности концерна VW. Дата вступления закона в силу была связана с тем, что до 1 января 2019 года истекал трехлетний срок исковой давности для решения вопросов с концерном в судебном порядке. В сентябре 2018 года VZBV и Всеобщий немецкий клуб автомобилистов (ADAC) заявили, что совместно предъявят соответствующий коллективный иск к VW.

Официально: компания Alpine представила спортивное купе Alpine A110S

Как сообщалось ранее, как установило расследование в США, компания VW в 2006 году начала разработку нового дизельного двигателя, который должен соответствовать жестким экологическим требованиям, вступившим в силу в США в 2007 году. Топ-менеджмент автоконцерна анонсировал производство "чистого дизеля", однако в ходе разработки стало понятно, что это невозможно.

В конце концов, инженеры VW создали программное обеспечение, распознававшее режим работы автомобиля: тестовый на время проверки на соответствие экологическим стандартам или реальный на время использования на дороге. В зависимости от этого регулировалась система управления выбросами. Во время аттестации автомобили соответствовали стандартам США, а на самом деле уровень выбросов мог превышать их в 40 раз. Последствия "дизельного скандала" коснулись практически всех лиц, которые приобретали дизельные автомобили от VW.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Volkswagen, Дизельный скандал, VZBV, Клаус Мюллер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День медика 2019: история праздника и интересные факты о врачах
02 В Одесской и Полтавской областях назначены временные руководители
03 Гороскоп на сегодня, 15 июня 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 15 июня - День Никифора Дубодера
05 "К черту 8 сезон": Джон Сноу извинился за финал "Игры престолов"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ситуация в Молдове: Санду хочет отставки всех судей КС
Ситуация в Молдове: Санду хочет отставки всех судей КС
Украина превращается в &quot;тропики&quot;: 16 июня жарко, местами с грозами
Украина превращается в "тропики": 16 июня жарко с грозами
Додон: Политический и конституционный кризис был преодолен
Додон: Политический и конституционный кризис был преодолен
Дмитрий Комаров женился: кем оказалась возлюбленная украинского телеведущего
Дмитрий Комаров женился: кем оказалась возлюбленная украинского телеведущего
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь