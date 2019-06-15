Скачать
Суббота, 15.06.2019
Сборная Украины U20 - чемпион мира по футболу
Сборная Украины U20 - чемпион мира по футболу
Конституционность роспуска Рады: КСУ продолжит рассмотрение дела 18 июня
Роспуск Рады: КСУ продолжит рассмотрение дела 18 июня
Далакян - Таворнхам: онлайн-трансляция боя
Далакян - Таворнхам: онлайн-трансляция боя
Святая Троица 2019: что категорически нельзя делать в этот день
Святая Троица 2019: что категорически нельзя делать в этот день

Компания Kia представила тизер нового внедорожника Seltos (Видео)

Смотрите фото (3)
Компания Kia представила тизер нового внедорожника Seltos (Видео)
20:15 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Для большинства крупных автопроизводителей сейчас нет такого понятия как "слишком много внедорожников".

В преддверии официального дебюта Kia решила подогреть интерес к новинке видео тизером, хотя шпионские фотографии уже давно просочились в сеть.

Seltos займет место в уже достаточно широкой линейке кроссоверов и внедорожников марки, среди которых Stonic, Niro, Sportage, Sorento, Telluride, а в скором времени добавится и XCeed.

Главной аудиторией для Seltos должны стать молодые люди - кроссовер получил квадратный дизайн, отдаленно напоминающий Suzuki Vitara, возможность заказать двухцветный кузов, как у японского конкурента, а также 12-дюймовую информационно-развлекательную систему.

Официально: компания Alpine представила спортивное купе Alpine A110S

Среди других особенностей новинки - трехспицевый руль, яркая отделка салона, автоматический климат-контроль, Bluetooth, голосовое управление информационно-развлекательной системой, и специальная аудиосистема, а также переключатель режимов движения, круиз-контроль и функция Start/Stop.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Kia, Тизер, Новый внедорожник, Seltos.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День медика 2019: история праздника и интересные факты о врачах
02 В Одесской и Полтавской областях назначены временные руководители
03 Гороскоп на сегодня, 15 июня 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 15 июня - День Никифора Дубодера
05 "К черту 8 сезон": Джон Сноу извинился за финал "Игры престолов"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ситуация в Молдове: Санду хочет отставки всех судей КС
Ситуация в Молдове: Санду хочет отставки всех судей КС
Украина превращается в &quot;тропики&quot;: 16 июня жарко, местами с грозами
Украина превращается в "тропики": 16 июня жарко с грозами
Додон: Политический и конституционный кризис был преодолен
Додон: Политический и конституционный кризис был преодолен
Дмитрий Комаров женился: кем оказалась возлюбленная украинского телеведущего
Дмитрий Комаров женился: кем оказалась возлюбленная украинского телеведущего
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь