Компания Kia представила тизер нового внедорожника Seltos (Видео)

Для большинства крупных автопроизводителей сейчас нет такого понятия как "слишком много внедорожников".

В преддверии официального дебюта Kia решила подогреть интерес к новинке видео тизером, хотя шпионские фотографии уже давно просочились в сеть.

Seltos займет место в уже достаточно широкой линейке кроссоверов и внедорожников марки, среди которых Stonic, Niro, Sportage, Sorento, Telluride, а в скором времени добавится и XCeed.

Главной аудиторией для Seltos должны стать молодые люди - кроссовер получил квадратный дизайн, отдаленно напоминающий Suzuki Vitara, возможность заказать двухцветный кузов, как у японского конкурента, а также 12-дюймовую информационно-развлекательную систему.

Среди других особенностей новинки - трехспицевый руль, яркая отделка салона, автоматический климат-контроль, Bluetooth, голосовое управление информационно-развлекательной системой, и специальная аудиосистема, а также переключатель режимов движения, круиз-контроль и функция Start/Stop.