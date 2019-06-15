Jeep представит гибридный внедорожник Renegade PHEV в Италии

Через три месяца после премьеры на Женевском автосалоне Renegade дебютирует на автомобильной выставке в Турине, Италия в 2019 году.

Первый компактный электрифицированный внедорожник Jeep будет демонстрироваться в Parco del Valentino в период с 19 по 23 июня, а также проедет по центру города после того, как отправится с площади Витторио Венето.

Главной особенностью Renegade PHEV является, конечно же, силовая установка, которая сочетает в себе новую 1,3-литровую бензиновую четверку с турбонаддувом и электромотор. Суммарная отдача такого агрегата составляет 237 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч примерно за 7 секунд.

При полностью заряженном аккумуляторе у Renegade PHEV пробег исключительно на электротяге составляет 50 км. Выбросы углекислого газа ограничены на уровне 50 г/км, что делает его более безопасным для окружающей среды, чем любая другая версия модели, доступная в настоящее время.

При полностью заряженном аккумуляторе у Renegade PHEV пробег исключительно на электротяге составляет 50 км.

Выбросы углекислого газа ограничены на уровне 50 г/км, что делает его более безопасным для окружающей среды, чем любая другая версия модели, доступная в настоящее время.