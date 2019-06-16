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Первый спорткар от Энцо Феррари продадут в США

Первый спорткар от Энцо Феррари продадут в США
11:53 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: pixabay.com

В США в августе на аукционе продадут спорткар Alfa Romeo Tipo 256 Coupe 1939 года выпуска, который был создан Энцо Феррари.

Ожидается, что за него заплатят до 3,5 млн долларов.

Этот уникальный спорткар построен на базе Alfa Romeo 6C. Вернее, на базе модели 2500. От своего предшественника он немного отличается по дизайну кузова и по салону. Но самое главное, он получил другой двигатель — 125-сильную гоночную шестерку. Этот мотор был сделан гоночной командой Феррари. Максимальная скорость достигала 200 км/ч.

Таким образом, можно сказать, что Tipo 256 – это гоночная версия модели 2500. Всего в 1939-1940 годах было сделано восемь экземпляров этого спорткара в двух вариантах кузова — Spider (кабриолет) и Berlinetta (купе).

Tipo 256 стоил очень дорого. Эту машину купил египетский король Фарук, американская актриса Рита Хейворт, принц Ренье, который впоследствии стал князем Монако. Интересный факт. Самый первый спорткар от Энцо Феррари был показан в знаменитом фильме 1972 года "Крестный отец".

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Организаторы аукциона Pebble Beach ожидают, что за этот уникальный итальянский спорткар заплатят до 3,5 млн. долларов. Не удивимся, если на самом деле эта цифра будет больше.

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Ferrari, Автомобиль, Alfa Romeo, Авто, Спорткар, 20.
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