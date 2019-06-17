Скачать
Понедельник, 17.06.2019
"Нормандский формат": Зеленский анонсировал встречу советников для подготовки саммита
"Нормандский формат": Зеленский анонсировал встречу советников для подготовки саммита
Зеленский попросил Макрона сохранить санкции против РФ
Зеленский попросил Макрона сохранить санкции против РФ
Украина может принять молодежный ЧМ по футболу
Украина может принять молодежный ЧМ по футболу
Atlas Weekend 2019: A$AP Rocky - новый хедлайнер фестиваля
Atlas Weekend 2019: A$AP Rocky - новый хедлайнер фестиваля

Тест-драйв концепта Skoda Vision iV (Видео)

Тест-драйв концепта Skoda Vision iV (Видео)
20:04 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

Электрический купе-кроссовер, которого еще не существует, обещают сделать максимально близким к концепту.

Skoda представила концепт Vision iV в Женеве этой весной. Позже в Шанхае чешская марка показала предсерийное выполнение кроссовера, который ожидается на рынке 2021 году.

Автопроизводитель заявил о том, что шанхайский предсерийный концепт Vision iV на 85-90 процентов соответствует производственной версии будущей машины. Название будущего кроссовера пока остается неизвестным.

Автомобиль построен на модульной платформе от Volkswagen и имеет дизайн, с отголосками Lamborghini Urus – многочисленные острые углы и грани, узкая оптика, стремительный силуэт кузова на больших колесах. В то же время, дугообразная линия крыши придает ему сходство с Tesla. Также снаружи обращает на себя внимание отсутствие традиционных зеркал заднего вида, которые заменили камерами. Доступ внутрь открывают распашные двери, как у лимузина Rolls-Royce.

Автомобиль построен на модульной платформе от Volkswagen и имеет дизайн, с отголосками Lamborghini Urus – многочисленные острые углы и грани, узкая оптика, стремительный силуэт кузова на больших колесах. В то же время, дугообразная линия крыши придает ему сходство с Tesla. Также снаружи обращает на себя внимание отсутствие традиционных зеркал заднего вида, которые заменили камерами. Доступ внутрь открывают распашные двери, как у лимузина Rolls-Royce.

Skoda Vision iV оснащается парой электромоторов общей мощностью 306 л.с. Двигатели размещены на каждой оси и обеспечивают таким образом реализацию ссистемы полного привода. Блок аккумуляторов расположен в днище машины. Он рассчитан на 500 километров пробега без подзарядки.

Новинка от Volkswagen: экономичная версия кроссовера T-Cross

Серийную версию Skoda Vision iV чешская марка обещает представить в 2020 году, а на рынке новинка должна появиться уже в 2021 году. А к следующему после него году Skoda рассчитывает иметь в своей линейке треть электрифицированных моделей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Skoda, Кроссовер, Тест-драйв, Купе-кроссовер, Skoda Vision iV, Электрический купе-кроссовер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Безудержное веселье: Настя Каменских показала новые кадры с девичника
02 Приметы и обряды на 17 июня - Митрофанов день
03 Кравчук рассказал об опасности сосредоточения власти в одних руках
04 Гройсман надеется, что Зеленский "вычистит" правоохранительную систему
05 Дочь Моники Беллучи и Венсана Касселя впервые вышла в свет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Две девочки и мальчик: взрывы в Нигерии были произведены детьми
Две девочки и мальчик: взрывы в Нигерии были произведены детьми
Когда в Украине спадет жара: прогноз от синоптика
Когда в Украине спадет жара: прогноз от синоптика
Зеленский о диалоге с боевиками ОРДЛО: Мы к этому не готовы
Зеленский о диалоге с боевиками ОРДЛО: Мы к этому не готовы
Крестины сына принца Гарри и Меган Маркл: подробности
Крестины сына принца Гарри и Меган Маркл: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь