Тест-драйв концепта Skoda Vision iV (Видео)

Электрический купе-кроссовер, которого еще не существует, обещают сделать максимально близким к концепту.

Skoda представила концепт Vision iV в Женеве этой весной. Позже в Шанхае чешская марка показала предсерийное выполнение кроссовера, который ожидается на рынке 2021 году.

Автопроизводитель заявил о том, что шанхайский предсерийный концепт Vision iV на 85-90 процентов соответствует производственной версии будущей машины. Название будущего кроссовера пока остается неизвестным.

Автомобиль построен на модульной платформе от Volkswagen и имеет дизайн, с отголосками Lamborghini Urus – многочисленные острые углы и грани, узкая оптика, стремительный силуэт кузова на больших колесах. В то же время, дугообразная линия крыши придает ему сходство с Tesla. Также снаружи обращает на себя внимание отсутствие традиционных зеркал заднего вида, которые заменили камерами. Доступ внутрь открывают распашные двери, как у лимузина Rolls-Royce.

Автомобиль построен на модульной платформе от Volkswagen и имеет дизайн, с отголосками Lamborghini Urus – многочисленные острые углы и грани, узкая оптика, стремительный силуэт кузова на больших колесах. В то же время, дугообразная линия крыши придает ему сходство с Tesla. Также снаружи обращает на себя внимание отсутствие традиционных зеркал заднего вида, которые заменили камерами. Доступ внутрь открывают распашные двери, как у лимузина Rolls-Royce.

Skoda Vision iV оснащается парой электромоторов общей мощностью 306 л.с. Двигатели размещены на каждой оси и обеспечивают таким образом реализацию ссистемы полного привода. Блок аккумуляторов расположен в днище машины. Он рассчитан на 500 километров пробега без подзарядки.

Серийную версию Skoda Vision iV чешская марка обещает представить в 2020 году, а на рынке новинка должна появиться уже в 2021 году. А к следующему после него году Skoda рассчитывает иметь в своей линейке треть электрифицированных моделей.