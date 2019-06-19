Lexus обновила популярный внедорожник

Новинка получила ряд изменений во внешности
Японская компания представила обновленный внедорожник Lexus GX 2020, который отличается от актуального поколения модели более массивной решеткой радиатора и иным узором, пересмотренными фарами головного света со светодиодными блоками дневных ходовых огней, а также набор оборудования для езды по бездорожью.
Для покорения бездорожья внедорожник оборудовали дополнительной защитой топливного бака, функцией кругового обзора, масляным охлаждением коробки передач и системой Multi-Terrain Select, оптимизирующей настройки двигателя, КПП и подвески для движения по различному типу поверхности.
Также GX 2020 получил пакет Sport Design, в который вошли особые 19-дюймовые колесные диски, иные корпуса боковых зеркал и патрубки выхлопной системы, окрашенные в черный цвет.
В движение новинка приводится 4,6-литровым V8 мощностью 305 л.с. и 446 Нм крутящего момента. Совместно с силовым агрегатом работает 6-скоротсная автоматическая трансмиссия, система полного привода и двухдиапазонная раздаточная коробка.