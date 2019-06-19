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Lexus обновила популярный внедорожник

Lexus обновила популярный внедорожник
10:07 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Японская компания представила обновленный Lexus GX 2020.

Новинка получила ряд изменений во внешности

Японская компания представила обновленный внедорожник Lexus GX 2020, который отличается от актуального поколения модели более массивной решеткой радиатора и иным узором, пересмотренными фарами головного света со светодиодными блоками дневных ходовых огней, а также набор оборудования для езды по бездорожью.

Для покорения бездорожья внедорожник оборудовали дополнительной защитой топливного бака, функцией кругового обзора, масляным охлаждением коробки передач и системой Multi-Terrain Select, оптимизирующей настройки двигателя, КПП и подвески для движения по различному типу поверхности. 

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Также GX 2020 получил пакет Sport Design, в который вошли особые 19-дюймовые колесные диски, иные корпуса боковых зеркал и патрубки выхлопной системы, окрашенные в черный цвет.

В движение новинка приводится 4,6-литровым V8 мощностью 305 л.с. и 446 Нм крутящего момента. Совместно с силовым агрегатом работает 6-скоротсная автоматическая трансмиссия, система полного привода и двухдиапазонная раздаточная коробка.

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Внедорожник, Автомобили, Авто, Lexus GX 2020, Автомобильные компании.
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