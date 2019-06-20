Стало известно, как может выглядеть новый Mitsubishi Pajero

О намерениях Mitsubishi выпускать преемника нынешнего Pajero пока ничего неизвестно, как и о возможных сроках окончания производства.

Обновленный автомобиль будет представлен в ближайшее время.

Поклонник внедорожника Mitsubishi Pajero пофантазировал на тему того, как может выглядеть следующее поколение легендарного автомобиля. И проект у него получился очень реалистичным.

Всем автолюбителям известны три могучих внедорожника — Mitsubishi Pajero, Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender. Нынче на рынке доступен только лишь "немец". Вскоре компанию ему составит обновлённый Defender следующего поколения. А что же с японским автомобилем? После выхода в августе прощальной версии Final Edition, доступной только для внутреннего рынка Японии, внедорожник вероятно снимут с производства.

Однако преданные поклонники не хотят мириться с ситуацией. Свою версию преемника нынешнего Pajero предложил Инох Габриэль Гонсалес. На первый взгляд рендеры выглядят комично и весьма нереалистично. Но при более детальном рассмотрении можно распознать правильные пропорции и достаточно высокую детализацию рисунка. Например, угловатый силуэт напоминает текущую модель, хоть и слегка модернизированную.

Автор рендеров объясняет такой ход современными трендами в дизайне, а именно когда светодиодные ходовые огни расположены выше основных фар. На самом деле это больше напоминает пародию на современные тенденции. Автопроизводители обычно стараются маскировать основные фары головного света под, например, противотуманки. На виртуальном же Pajero те наоборот выставлены напоказ в квадратных блоках выше уровня колёсных арок.

Больше всего впечатлило оформление кормы. Крупные бумеранги светодиодных фонарей на широкой дверце багажника подчёркивают брутальность автомобиля. То же можно сказать и о сдвоенных прямоугольных дулах выхлопной системы по краям бампера, которые намекают, будто бы под капотом живёт мотор V8.

Впрочем, эти планы, вероятно, так и останутся в виртуальной реальности.