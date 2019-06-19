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Мини-кроссовер Peugeot 2008 представлен в обновленной версии 2020

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Мини-кроссовер Peugeot 2008 представлен в обновленной версии 2020
17:19 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Машина 2020 модельного года получила множество изменений.

Одним из главных стоит отметить более брутальный внешний вид, а также наличие полностью электрической версии e-2008.

В экстерьере французской новинки стоит отметить гораздо более выраженную переднюю часть, горизонтальную фальшрадиаторную решетку, измененную оптику, которая позаимствована у городского автомобильчика 2008, а также фирменную светодиодную "подпись" в форме крючка.

С точки зрения размеров, новый 2008 также стал немного больше - длина увеличилась на 14 сантиметров, что соответственно немного растянуло колесную базу.

Как вы можете себе представить, увеличенные размеры авто означают, что пассажирам и багажу доступно немного больше места. Позади сидений новый 2008 предлагает 434 литра грузового места, что технически является улучшением по сравнению с предыдущей моделью, но незначительным.

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Отчасти это связано с наклонной конструкцией крыши, которая хорошо выглядит в профиль, но при этом незначительно сказывается на внутреннем пространстве.

Что касается внутренней отделки, то любой, кто знаком с новым хэтчбеком Peugeot 208, найдет обновленный интерьер кроссовера довольно знакомым.

Материалы отделки улучшены, в салоне появились два цифровых дисплея - один является цифровой "приборкой", а другой нужен для информационно-развлекательной системы.

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Новый 2008 доступен в четырех комплектациях: Active, Allure, GT Line и GT. Все версии доступны с бензиновыми или дизельными двигателями, за исключением, конечно, полностью электрического e-2008.

Цены на новый кроссовер 2008 2020 модельного года пока что неизвестны. Оба должны быть доступны в дилерских центрах компании к концу 2019 года.

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Peugeot, Авто, Peugeot 2008, Новая версия, Мини-кроссовер.
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