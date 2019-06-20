Эксперты назвали самые необычные модели внедорожников

Сегодня у нас топ 5 самых безумных внедорожников.

Эти автомобили выделяются на любой дороге Украины.

На дорогах общего пользование мы привыкли видеть стандартные автомобили, которые в основном различаются только дизайном и размером.

В обычном городе сложно встретить внедорожник, превосходящий по размеру Lexus LX570, однако это не означает, что таковых не существует.

Hennessey VelociRaptor 6×6. Американское тюнинг-ателье Hennessey сделало на базе Ford F-150 Raptor внедорожник весьма внушительных размеров. Пикап стал мощнее на 150 лошадок, а также получил третью пару ведущих колес. Под капотом у этого зверя движок EcoBoost объемом 3.5 литра, который доработан до мощности 605 л.с. Этот автомобиль очень редкий, потому что всего их произвели 50 штук. Ценник на этот внедорожник начинается с отметки 350 000 $.

Mitsubishi GT Phev. Компания Mitsubishi постоянно создает новые концепт-кары, причем даже чаще, чем появляются новые серийные модели. Mitsubishi GT Phev оснащен бензиновым мотором 2.5 литра и гибридной установкой. Только на электрических движках этот автомобиль может проехать 120 км, но если же он работает в совокупности с бензиновым мотором, то его запас хода увеличивается до 1200 км.

Chevrolet Colorado ZH2. Размеры этой тачки составляют 2 метра в высоту и 2 метра в ширину, а вес около 3-х тонн. Кстати этот внедорожник является концерном General Motors и Министерства Обороны Америки. Его двигатель работает на водородных топливных элементах, побочным продуктом которого является вода.

Согласен, выглядит этот внедорожник не так уж и экологично, так и напрашивается к нему под капот мощный двигатель V8. Еще одним приятным фактором является то, что этот автомобиль преобразует кинетическую энергию в электричество при торможении. В ближайшем будущем каждую ось этого внедорожника планируют оснастить собственным мотором.

Ram Rebel TRX. Автомобиль построен на базе Ram 1500 Rebel. Под капотом у Ram Rebel TRX находится дефорсионный мотор Hellcat объемом 6.2 литра и мощностью 575 л.с. Данную модель внедорожника представили как конкурента всеми известного Ford F-150 Raptor и уж точно не прогадали, т.к. автомобиль очень классно показывает себя на бездорожье, потому что имеет дифференциал с возможностью электронной блокировки и внушительный клиренс.

Rezvani TANK. Данная компания занималась мелко-серийным производством суперкаров, однако решила поэксперементировать с выпуском внедорожников. Rezvani TANK-это большой рамный внедорожник, который готов к максимально безумным условиям эксплуатации.