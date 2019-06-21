В Украине появился самый роскошный хетчбэк Mazda

новинку определенно можно назвать самым красивым хэтчбеком на рынке. Не менее роскошна она и в кузове седан.

Mazda 3 серьезно преобразилась внешне и выглядит скорее, как концепт, а не серийный автомобиль.

В Украине официально представлена Mazda 3 нового поколения от японского автопроизводителя из Хиросимы.

Как и ожидалось Mazda 3 серьезно преобразилась внешне и выглядит скорее, как концепт, а не серийный автомобиль для массового рынка. Серьезно преобразилась внешность, сохранив узнаваемые черты. Автомобиль обрел стилистику второго поколения дизайна KODO: узкие фары, черненая решетка радиатора с выступающим логотипом, стремительный силуэт и покатая крыша.

Построен он на платформе Skyactiv-Vehicle Architecture, которая гарантирует высокую жесткость кузова при облегченной массе. Производитель обещает повышенный комфорт в движении и отменную управляемость. Система G-Vectoring Control будет помогать автомобилю «вкручиваться» в поворот, распределяя крутящий момент между колесами.

Mazda 3 таки первый автомобиль, который получит новейший двигатель Skyactiv-X, совмещающий в себе эффективность дизельного мотора и экологичность гибрида. Именно на него будут делать ставку в Европе, к нам же он попадет только в случае, если все тестирования на нашем топливе покажут положительные результаты.

Пока в ассортименте для Украины присутствуют Skyactiv-D 1.8 мощностью 116 л.с. и Skyactiv-G 1,5 мощностью 120 л.с. в паре с шестиступенчатым автоматом. Три комплектации предлагают богатое оснащение, в которое входит LED-огни, адаптивное освещение, системы стабилизации движения, климат-контроль, подогревы, дисплей на приборной панели и 7-дюймовый монитор в центральной части. В двух крайних комплектациях будут системы активной помощи водителю: удержание в полосе движения, оповещения о слепых зонах, контроля утомления водителя.

Уже в базе будет мультифункциональный руль, подогрев лобового стекла, камера заднего вида, круиз-контроль, безключевой запуск двигателя и проекция на лобовое стекло. Все это обойдется в стартовые 675 900 грн. А вот наличие подрулевых переключателей, адаптивного круиза, кожаного салона, аудиосистемы Bose и камер кругового обзора уже поднимет цену до 839 900 грн за дизельную версию.