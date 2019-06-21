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Новый Renault Kangoo кардинально поменяет дизайн

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Новый Renault Kangoo кардинально поменяет дизайн
15:47 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: pixabay

Судя по всему, популярный французский фургон избавится от дизайна в стиле "каблучок", и станет больше похож на минивэн.

Французский фургон избавится от дизайна в стиле "каблучок", и станет больше похож на минивэн.

В Интернете показали первую реальную фотографию Renault Kangoo нового поколения. 

У нового Kangoo не только поменялась форма кузова, но также появились новые фары, большая трапециевидная решетка радиатора с хромированной полосой и массивный передний бампер. Ко всем этим изменениям мы уже были готовы, так как раньше фотошпионам удалось сфотографировать новый Kangoo во время дорожных тестов.

Кроме того, новый Renault Kangoo, помимо революции в дизайне, немного увеличится в размерах. Это ему необходимо для того, чтобы успешней конкурировать с Volkswagen Caddy и Ford Transit Connect, которые занимают лидирующие места по продажам в Европе в сегменте LCV.

 

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Фургон получил модернизированный 1,5 л дизельный двигатель dCi, к которому уже так привыкли владельцы Kangoo. Каким он стал после модернизации – пока не известно. Видимо, он должен быть экономичней и экологичней, чем раньше.

Первое поколение Kangoo появилось в 1997 году. Текущее поколение этого фургона начали выпускать десять лет назад. У него есть полностью электрическая версия Kangoo Z.E. С 2011 года в мире продали более 40 000 электрических фургонов Kangoo Z.E.

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Renault, Автомобили, Авто, Renault Kangoo.
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