Крутые автомобильные снимки талантливого фотографа-самоучки (Фото)

Классные автомобили на снимках Кайла Флетчера.

Кайл Флетчер (Kyle Fletcher) — талантливый фотограф-самоучка и ретушер, проживающий в Южной Флориде, США. Он специализируется в основном на автомобильной и коммерческой фотографии. На страницу Кайла в Instagram подписаны более 62 000 человек.