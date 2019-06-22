Скачать
Суббота, 22.06.2019
Запуск рынка электроэнергии не приведет к отлючению потребителей
Запуск рынка электроэнергии не приведет к отлючению потребителей
Епифаний описал суть конфликта с Филаретом: Он нас не слышит
Епифаний описал суть конфликта с Филаретом: Он нас не слышит
Европейские игры: украинские баскетболисты 3х3 не вышли из группы
Европейские игры: украинские баскетболисты 3х3 не вышли из группы
Самые лучшие поздравления с Выпускным 2019 в прозе
Самые лучшие поздравления с Выпускным 2019 в прозе

ЗАЗ представил новую модель городского автобуса

ЗАЗ представил новую модель городского автобуса
15:41 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Показ новинки состоялся в рамках Дня открытых дверей на Запорожском автозаводе, где также продемонстрировали пригородный автобус ЗАЗ А08.

Носовая часть автобуса, по сравнению с предыдущими моделями, получила другую оптику.

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) представил новую модель городского автобуса ЗАЗ А10, который позволяет перевозить 60 пассажиров. 

На фото видно, что носовая часть автобуса, по сравнению с предыдущими моделями, получила другую оптику. 

Новый Renault Kangoo кардинально поменяет дизайн

В свою очередь, автобус ЗАЗ А08 построен на базе шасси Asia Star. Он оснащен турбодизельным двигателем Weichaiа китайского производителя, который соответствует экологическому стандарту Евро-5, объемом 3 л, мощностью 103/3000 кВт/об/мин и крутящим моментом 400 Нм.

Пассажирский транспорт получил руль с гидроусилителем, двухконтурную пневматическую тормозную систему от немецкого и американского производителей Knorr-Bremse/Wabco, а также ABS и ESP. В отделке салона производитель использовал специальные антивандальные материалы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, ЗАЗ, Автобусы, Авто, ЗАЗ А08, Городские автобусы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 22 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 22 июня - Кириллов день
03 ЦИК зарегистрировала 184 кандидатов-мажоритарщиков
04 Итоги 21 июня: законопроект о "кнопкодавстве", заявление Совета судей, протесты в Грузии, отказ Трампа от удара по Ирану
05 Федецкий идет в депутаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Протесты в Грузии: на больничных койках остаются 52 человека
Протесты в Грузии: на больничных койках остаются 52 человека
В Киеве временно закроют три центральные станции метро
В Киеве временно закроют три станции метро
В Украине сегодня в День скорби чтят память жертв Второй мировой войны
В Украине сегодня День скорби и чествования памяти
Алина Гросу шокировала фанатов своим видом
Алина Гросу шокировала фанатов своим видом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь