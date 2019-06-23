У электрокроссовера Fisker появятся солнечные батареи

Глава и основатель американской стартап-компании Fisker Хенрик Фискер опубликовал новый тизер будущего электрического кроссовера.

Новое изображение раскрывает одну ключевых технологических особенностей автомобиля - солнечные батареи на крыше. Идею с солнечной батареей на крыше авторы заимствовали у оригинального Fisker Karma, у которого солнечные панели отдавали электричество 12-вольтовой бортовой системе. Сколько энергии сможет аккумулировать батарея кроссовера Fisker и какие системы будет питать, пока не известно. Как сообщалось ранее, съемная секция крыши в стиле тарга открывается одним нажатием кнопки "без ущерба для прочной и безопасной структурной целостности вседорожника".

На прошлой неделе все тот же Фискер, опубликовал тизер, демонстрирующий заднюю часть кузова кроссовера с "перетекающими" на крылья тонкими задними фонарями, встроенными в задние стойки поворотниками и выдвижными дверными ручками. Ранее компания показала переднюю часть кузова с изогнутыми светодиодными дневными ходовыми огнями, радаром, массивными воздухозаборниками и колесными арками.

Кроссовер Fisker оснастят двумя электромоторами (по одному на каждой оси) и литий-ионным аккумуляторным блоком емкостью 80 кВт•ч, который обеспечит запас хода около 480 км. Данных о производительности электрокара компания не предоставила.

Новинке обещан просторный салон, интеллектуальный пользовательский интерфейс, огромный проекционный дисплей и ценник в 40 тысяч долларов. Премьера кроссовера запланирована на декабрь этого года.