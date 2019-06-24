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Обновленный Audi Q8 получил спортивную модификацию

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Обновленный Audi Q8 получил спортивную модификацию
11:37 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Спортивная модификация Audi SQ8 сохранила общий стиль "базового" вседорожника.

Представлен автомобиль новой серии.

Новый флагманский вседорожник Audi Q8 через год после дебюта обзавелся "заряженной" S-версией. Спортивный Audi SQ8 оснастили 4,0-литровым турбодизелем, который выдает 435 л.с. и 900 Нм крутящего момента.

Она отличается особыми патрубками выпускной системы, переработанными воздухозаборниками, красными суппортами и увеличенными до 22 дюймов колесными дисками. В салоне появились обитые алькантарой спортивные сидения с тиснеными на спинках буквами "S". Педали изготовлены из нержавеющей стали. Завершают образ алюминиевые накладки на пороги.

Но это все мелочи. Теперь о главном. Спортивную S-версию Audi Q8 оснастили 4,0-литровым дизельным мотором V8 с двойным турбонаддувом. Аналогичным агрегатом может похвастаться Audi SQ7. При этом двигатель SQ8 благодаря гибридной надстройке на основе 48-вольтовой электросети выдает 435 сил и 900 Нм момента уже при 1000 об/мин. Мотор сочетается с 8-диапазонным "автоматом" и системой полного привода. Разгон с места до "сотни" занимает 4,8 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

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В список стандартного оборудования входит адаптивная пневмоподвеска и система выбора режима движения Audi’s Drive Select.

Цены пока не опубликованы. Ожидается, что Audi SQ8 будет стоить не менее 95 000 евро. Продажи начнутся ближе к концу года. Позже должна появиться и бензиновая версия Audi SQ8 с 3,0-литровым TFSI V6.

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Автомобили, Авто, Спортивные автомобили, Audi Q8.
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