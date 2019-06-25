В Сети показали необычный тюнинг Toyota Prius

Изменения носят только косметический характер.
Популярность Toyota Prius не подлежит сомнению. При таком количеством проданных во всем мире единиц неудивительно, что некоторые их владельцы хотят выделиться. И тюнинг-ателье Liberty Walk предложило свой вариант.
Комплект для модернизации не содержит привычных крыльев на болтах; вместо этого есть новые передние и задние брызговики, боковые обтекатели, ветровые щитки и спойлер.
Передние и задние спойлеры и боковые обтекатели стоят $2500, а вместе с колёсами — $4580. Полный комплект обойдётся в $5 070. И это еще не все, поскольку Liberty Walk также предлагает регулируемую подвеску стоимостью $1700 и пневматическую подвеску за $7900, что превращает автомобиль в самое дорогое изделие в регионе.
Несмотря на скромный внешний вид, этот Prius не претерпел технических обновлений, т.к. японские специалисты этого ателье занимаются исключительно внешними показателями.