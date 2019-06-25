Ford будет делать авто из пластиковых бутылок

Каждый новый кроссовер Ford EcoSport выпускается с использованием 470 пластиковых бутылок.

Для новых автомобилей она начала использовать пластиковые отходы.

Использование переработанного пластика, по мнению Ford, позволяет активно избавляться от мусора и улучшать тем самым экологическую обстановку на планете.

Одной из глобальных проблем в мире является экологическое загрязнение, с которым своим путём борется компания Ford. Например, для новых автомобилей она начала использовать пластиковые отходы.

Переработанный пластик используется для создания салонных ковриков автомобиля. Всего с 2012 года только для EcoSport было использовано более 650 миллионов полулитровых бутылок общей массой 8626 тонны, а последние 20 лет Ford ежегодно пускает в дело 1,2 миллиарда бутылок для своих автомобилей.

Для превращения бутылок в коврики пластик измельчается, потом пластиковые хлопья нагреваются до 260° и расплавляются. Из пластика получаются волокна толщиной с человеческий волос, которые сплетаются в нити и уже из этих нитей создаются салонные коврики для Ford EcoSport.

По словам Ford, только для их кроссовера уже использовано столько бутылок, что ими можно было бы больше 2 раз опоясать Землю. И в будущем марка намерена только увеличивать количество переработанных материалов в своих машинах.