Электрическая линейка бренда Mercedes пополнится новым внедорожником в 2012 году

Совершенно новый электрический кроссовер Mercedes EQB позаимствует платформу и квадратный дизайн у модели GLB.

Представители немецкой марки подтвердили, что планируют выпускать полностью электрическую версию компактного внедорожника GLB. Новая модель под названием EQB поступит в продажу в 2021 году.

Официальные изображения еще не опубликованы, но EQB будет иметь такую же квадратную форму как и его бензиновый "брат" GLB, хотя и с изменениями, характерными для моделей Mercedes-Benz EQ. Mercedes еще не подтвердил, будет ли EQB иметь трехрядную компоновку.

Новый EQB будет работать на той же платформе, что и GLB: "тележка" MFA2 также лежит в основе A-Class, B-Class и CLA. Хотя детали силовой установки еще не озвучены, мы ожидаем, что EQB сможет проезжать порядка 500 км на одном заряде аккумулятора, что позволит ему конкурировать с такими электрическими кроссоверами, как Kia e-Niro и Hyundai Kona Electric.

EQB является частью стратегии электрификации Mercedes, согласно которой к 2022 году будет выпущено 10 новых моделей.

Руководство Mercedes-Benz ранее подтвердили Auto Express, что среди 10 новых моделей будет "несколько седанов", в то время как остальную часть электрической линейки составят небольшой коммерческий автомобиль и несколько внедорожников.