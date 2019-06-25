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Электрическая линейка бренда Mercedes пополнится новым внедорожником в 2012 году

Электрическая линейка бренда Mercedes пополнится новым внедорожником в 2012 году
20:04 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Совершенно новый электрический кроссовер Mercedes EQB позаимствует платформу и квадратный дизайн у модели GLB.

Представители немецкой марки подтвердили, что планируют выпускать полностью электрическую версию компактного внедорожника GLB. Новая модель под названием EQB поступит в продажу в 2021 году.

Официальные изображения еще не опубликованы, но EQB будет иметь такую же квадратную форму как и его бензиновый "брат" GLB, хотя и с изменениями, характерными для моделей Mercedes-Benz EQ. Mercedes еще не подтвердил, будет ли EQB иметь трехрядную компоновку.

Новый EQB будет работать на той же платформе, что и GLB: "тележка" MFA2 также лежит в основе A-Class, B-Class и CLA. Хотя детали силовой установки еще не озвучены, мы ожидаем, что EQB сможет проезжать порядка 500 км на одном заряде аккумулятора, что позволит ему конкурировать с такими электрическими кроссоверами, как Kia e-Niro и Hyundai Kona Electric.

 Презентация нового внедорожника от Mercedes: известна дата

EQB является частью стратегии электрификации Mercedes, согласно которой к 2022 году будет выпущено 10 новых моделей.

Руководство Mercedes-Benz ранее подтвердили Auto Express, что среди 10 новых моделей будет "несколько седанов", в то время как остальную часть электрической линейки составят небольшой коммерческий автомобиль и несколько внедорожников.

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Внедорожник, Mercedes, Кроссовер, Электрокар, Электрический кроссовер, Mercedes EQB.
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