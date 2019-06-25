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BMW презентовала концепт беспилотного автомобиля

BMW презентовала концепт беспилотного автомобиля
23:15 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Немецкий производитель представил концепт автомобиля M Next с режимом ручного управления на мероприятии в своей штаб-квартире в Мюнхене.

Автомобили с автопилотом становятся среди пользователей все популярнее. И хотя аварии со смертельным исходом по их вине подрывают уверенность в современной технологии, она не теряет интереса со стороны покупателей. Вслед за Tesla, Audi, Google и несколькими другими компаниями свой прототип беспилотного автомобиля представила BMW.

Автомобиль M Next получил гибридную систему, использующую электроэнергию от батареи и бензиновый двигатель. Совокупная мощность установки составит 600 л.с., а максимальная скорость — около 300 километров в час. Скорость разгона до сотни будет достигаться за три секунды. Гибридная установка сможет обеспечить большой запас хода, но если отключить бензиновый двигатель, на одном заряде батареи машина сможет проехать только 100 километров.

Что до управления, то тут BMW предложит водителю M Next два режима. В режиме под названием Ease машина будет двигаться самостоятельно благодаря функциям автономного управления. При переключении в режим Boost водитель может взять контроль за движением автомобиля на себя. Предполагается также, что M Next будет оснащен системой распознавания лица: машина сможет разблокировать двери при приближении владельца. Эдакий FaceID от немецкого автопрома.

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Интерфейс салона будет меняться в зависимости от скорости движения. На высокой скорости (более 100 километров в час) на водительском экране будут отображаться только основные параметры поездки. Инженеры предполагают, что управление автомобилем будет происходить преимущественно с помощью голосового помощника.

BMW не раскрывает точных дат начала производства автомобиля, однако есть информация, что выпуск первых серий намечен на 2021 год. По заявлению самой компании, новый автомобиль — это будущее M-серии.

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BMW, Авто, Машина, Беспилотный автомобиль, M Next.
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