Техобслуживание автомобиля: факторы, которые нужно знать каждому водителю

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Сроки ТО

При пробеге около 60000 км. необходимо провести диагностику состояния ремня ГРМ, поменять охлаждающую жидкость и жидкость насоса ГРМ.

Как уже было сказано выше, плановые ТО необходимо проводить в соответствии с требованиями завода-производителя, которые указаны в сервисной книжке. Однако если книги этой нет, например, если речь идет о подержанной машине, то проходить ТО нужно каждые 15 000 км. Во время плановых обслуживаний нужно проводить замены масла в двигателе, замену масленого, воздушного и салонного фильтров, а также свечей зажигания – это программа минимум.

Также в ходе таких обслуживаний мастер должен инспектировать состояние деталей подвески и считывать ошибки в блоке управления двигателем. Каждые 60000 км нужно проводить диагностику состояния ремня ГРМ, менять охлаждающую жидкость и жидкость насоса гидроусилителя рулевого механизма. Это все общие правила, опять-таки более точно сроки замены указаны в сервисной книжке.