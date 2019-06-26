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Техобслуживание автомобиля: факторы, которые нужно знать каждому водителю

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Техобслуживание автомобиля: факторы, которые нужно знать каждому водителю
15:03 Сегодня Телеграф koleso.temaretik.com Фото: pixabay.com

Что нужно знать каждому водителю про техническое обслуживание своего автомобиля, чтобы продлить срок его службы – читайте далее.

  • 1

    Какие бывают виды ТО

  • 2

     

    Сроки ТО

    При пробеге около 60000 км. необходимо провести диагностику состояния ремня ГРМ, поменять охлаждающую жидкость и жидкость насоса ГРМ.

    Как уже было сказано выше, плановые ТО необходимо проводить в соответствии с требованиями завода-производителя, которые указаны в сервисной книжке. Однако если книги этой нет, например, если речь идет о подержанной машине, то проходить ТО нужно каждые 15 000 км. Во время плановых обслуживаний нужно проводить замены масла в двигателе, замену масленого, воздушного и салонного фильтров, а также свечей зажигания – это программа минимум.

    Также в ходе таких обслуживаний мастер должен инспектировать состояние деталей подвески и считывать ошибки в блоке управления двигателем. Каждые 60000 км нужно проводить диагностику состояния ремня ГРМ, менять охлаждающую жидкость и жидкость насоса гидроусилителя рулевого механизма. Это все общие правила, опять-таки более точно сроки замены указаны в сервисной книжке.

  • 3

    Важно знать

    Пока пыльник не порван - он способен выполнять основную задачу.

    На крупных фирменных станциях техобслуживания существует ряд услуг, которые не особо-то нужны. Их будут пытаться «всучить» в общий список процедур только для увеличения прайса. Поэтому нужно внимательно ознакомиться со списком работ и отметать все ненужные услуги. Такими могут быть:

    Подобный список можно продолжать очень долго, поэтому главный совет: при прохождении ТО нужно внимательно следить за действиями мастера и списком предлагаемых работ, смело отказываясь от всего ненужного.

  • 4

    Как можно сэкономить на ТО

    Верный способ экономии - самостоятельный выбор и покупка запчастей.

    Пока автомобиль на гарантии, владелец обязан проходить ТО на фирменном сервисе. Там обслуживание проводят только с использованием своих запчастей, стоимость которых часто сильно завышена. Если сохранение гарантии не столь важно (или ее срок уже истек), то верным способом экономии будет самостоятельная выбор и покупка деталей. Таким образом удастся избежать наценки, а также можно быть уверенным в качестве запчастей, ведь нередки случаи, когда на сервисе старые хорошо вымытые детали выдают за новые.

 Перестаньте это делать: привычки, которые гробят ваш автомобиль

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Автомобиль, Водитель, Авто, то:, Техобслуживание автомобиля.
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