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Обновленный Geely Atlas в новой версии Pro

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Обновленный Geely Atlas в новой версии Pro
20:46 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Китайский кроссовер Geely Boyue, известный у нас как Atlas, в 2018-м нашел 255 695 владельцев - на 30 468 меньше, чем в 2017-м.

Модель продается третий год, эффект новизны пропал. Однако перелицованная машина, считавшаяся результатом рестайлинга, оказалась невиданной прежде топ-версией Boyue Pro.

Вместо атмосферника 2.0 (141 л.с., 178 Н•м) она будет оснащаться турботройкой 1.5 (177 л.с., 255 Н•м) в тандеме с с семиступенчатым "роботом" при двух сцеплениях. Второй вариант - наддувная "четверка" 1.8 (184 л.с., 285 Н•м) с шестиступенчатым "автоматом".

Корма поменялась полностью. Багажная дверь стала шире и выше. Фонари укоротились, сменили графику и пропустили сквозь себя планку с надписью Geely вместо лого бренда Emgrand. Бампер утратил защитную пластину. С крыши выглядывает развитый спойлер. Выпуск оформлен иначе.

Мультируль и селектор коробки - новые. На тоннеле появилась шайба режимов движения. Добавились приборка с двумя виртуальными колодцами и медиацентр GKUI следующего поколения с большим экраном. Под ним вытянулась клавиатура, перенесенная с тоннеля. Вокруг - кожа Nappa. 

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"Профессиональный" Boyue получил крутую медиасистему GKUI, которую Geely разработала вместе с фирмой Ecarx. По новому комплексу даже будет специальная конференция в Пекине третьего июля. Центр работает в спайке с умными часами Geely X Watch, вероятно, прилагающимися к автомобилю.

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Китай, Авто, Фото, Кроссовер, Geely Atlas, Geely Boyue.
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