"Солнцемобиль" Lightyear One: перспективный конкурент Tesla, "дозаправляющийся" на ходу

У Tesla новый конкурент. С большим запасом хода, да еще и на солнечной энергии.

Голландская компания Lightyear представила прототип пятиместного электромобиля Lightyear One, оборудованного солнечными панелями, установленными на крыше и капоте и позволяющими машине "заправляться" прямо на ходу. Но это не единственная отличительная черта новинки. Главным преимуществом нового электрокара является его запас хода, который оказался выше, чем у любого другого электрического конкурента на рынке.

Согласно заявленным производителям техническим особенностям новинки Lightyear One, длина автомобиля составляет 5 057 миллиметров, ширина — 1 898 мм. Высота авто — 1 426 мм. Электрокар оснащен четырьмя электродвигателями и батарейным блоком, емкость которого производитель пока к сожалению, не сообщает. В то же время указывается, что запас хода их новинки составляет 725 километров от одной подзарядки батареи, что практически на четверть больше, чем у самой "заряженной" версии Tesla от Илона Маска — Model S. У последней этот показатель составляет 595 километров. До 100 км/ч голландский электромобиль разгоняется за 10 секунд.

Заправка батарей электромобиля обеспечивается с помощью размещенных на отдельных элементах кузова солнечных панелей, общей площадью 5 квадратных метров.

По утверждению производителя, за каждый проведенный на солнце час эти панели добавляют к запасу хода 12 км. Другими словами, владелец авто, проехав 30 километров до работы утром, спустя 8 часов сможет получить дополнительные 96 км хода даже не подключая Lightyear One к электросети. Однако производитель поясняет, что реальное число будет зависеть от региона использования электромобиля и времени года. В качестве примера приводится вариант, когда автомобиль передвигается в Нидерландах, где климат очень влажный, да и солнце светит не так ярко. Летом солнечные панели смогут добавить около 30 километров в день, а зимой — всего около 7-ми.

Разумеется, производитель предусмотрел и возможность зарядки аккумуляторов и с помощью более традиционных методов — на специальных электрозаправках или от обычной розетки.

Компания принимает предзаказы на свою новинку, однако предложение пока ограничено и составляет всего 500 экземпляров. За право зарезервировать авто потенциальному владельцу придется выложить из своего кармана 119 000 евро. При поступлении Lightyear One в официальную продажу стоимость электрического "солнцемобиля" будет составлять уже 149 000 евро. Немалые деньги за возможность почувствовать наступление будущего, следует отметить.

В серийное производство "солнцемобиль" Lightyear One будет запущен в 2021 году.