Стали известны первые данные о новинке Renault Triber

Новый Renault Triber первоначально появится на индийском авторынке.

Продажи французской новинки стартуют уже во второй половине 2019 года.

Субкомпактный кроссовер с тремя рядами сидений будет стоить от 453 до 726 тыс. рублей. В основу новинки легла платформа CMF-A, на которой также базируется модель Kwid.

Габаритные размеры Renault Triber составляют 3990х1739х1643 мм, колесная база — 2 636 мм, а дорожный просвет — 182 мм. Вес модели составляет 947 килограммов, а объем багажного отделения доходит до 625 литров.

Кроссовер оснастят множеством полезных функций, обеспечивающих безопасность пассажиров: ABS, две подушки безопасности, задний датчик парковки и система предупреждения о превышении скорости. Топовая версия также получит дополнительные две подушки безопасности, камеру заднего вида и трехточечные ремни безопасности.

В салоне Triber установлен 8-дюймовый сенсорный монитор информационно-развлекательной системы MediaNav с функцией поддержки Apple CarPlay и Android Auto, а также полностью цифровая панель приборов.

Под капотом новинки установлен 1,0-литровый 3-цилиндровый бензиновый мотор мощностью 72 лошадиные силы и 96 Нм крутящего момента. Совместно с двигателем будет работать 5-скоростная МКПП или АКПП.