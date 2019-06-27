Скачать
Четверг, 27.06.2019
Богдан не исключает, что может занять пост премьер-министра Украины
Богдан не исключает, что может занять пост премьер-министра Украины
США выделят $4 миллиона на строительство в Украине хранилищ для боеприпасов
США помогут со строительством хранилищ для боеприпасов в Украине
Сегодня женская сборная Украины стартует на Евробаскете-2019
Сегодня женская сборная Украины стартует на Евробаскете-2019
Ивана Купала 2019: дата и традиции
Ивана Купала 2019: дата и традиции

Названы самые надежные кроссоверы

Названы самые надежные кроссоверы
11:54 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Не секрет, что любой автомобиль способен выйти из строя и вопрос надежности сегодня является основополагающим.

В список вошли модели с наилучшей репутацией.

Специалисты составили список наиболее надежных и зарекомендовавших себя временем кроссовер. 

Некоторые автовладельцы разделяют мнение, что долговечность напрямую зависит от бренда. Этот стереотип подтверждает марка Toyota. Автомобили 80-х еще бороздят дороги мира, даже не намекая на ржавчину. Опять же, современные Renault тоже хороши, они востребованы за счет соотношения цены и качества.

Какие же кроссоверы не подведут через 12 месяцев после покупки в салоне? Ответ на этот вопрос согласились дать ребята из аналитического агентства США. Спецы разбили автомобили на классы и на основании отзывов потребителей составили нижеупомянутый перечень:

-Сверхнадежность можно ожидать от: Chevrolet Traverse, Buick Enclave, Hyundai Santa Fe, Toyota Venza.

-Если речь зайдет о премиальном сегменте, рекомендуется уделить время Lexus RX/ GX и Lincoln MKX.

Техобслуживание автомобиля: факторы, которые нужно знать каждому водителю

-В разделе компактных кроссов лидирующие позиции выхватили Chevrolet Equinox, Ford Kuga / Escape, GMC Terrain.

-Субкомпактные SUV премиального сегмент: Mercedes-Benz GLK и Porsche Macan

-Субкомпактные SUV: Hyundai Tucson, Chevrolet Tracker, Volkswagen Tiguan.

В топ бы вошли еще Toyota Land Cruiser/RAV4, Mitsubishi Outlander и ряд других известных моделей. Однако статистика подведена по итогам американского рынка. И западная аудитория имеет свои взгляды на автомобильную индустрию, особенно предъявляются строгие требования к эконормам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, Кроссоверы, Надежные кроссоверы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 КМУ поддержал назначение глав восьми ОГА, предложенных Президентом
02 Прогноз погоды в Украине на 27 июня: еще один день жары, но скоро похолодает
03 Парубий прокомментировал решение ПАСЕ
04 Разведение сил возле Станицы Луганской: Волкер ждет следующего шага от России
05 Гороскоп на сегодня, 27 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды в Украине на 27 июня: еще один день жары, но скоро похолодает
В Украину идет резкое похолодание
Итоги дня 26 июня: ПАСЕ возвращает РФ, обыски в Минобороны, номер партий в бюллетене
Главные новости 26 июня
Исполняется 1000 дней плена Сущенко: как задержали украинца
Сущенко находится ровно 1000 дней в плену
Эду Вествику – 32: цитаты Чака Басса из сериала &quot;Сплетница&quot;
Эду Вествику – 32: цитаты Чака Басса из сериала "Сплетница"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь