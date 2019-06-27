Названы самые надежные кроссоверы

Не секрет, что любой автомобиль способен выйти из строя и вопрос надежности сегодня является основополагающим.

В список вошли модели с наилучшей репутацией.

Специалисты составили список наиболее надежных и зарекомендовавших себя временем кроссовер.

Некоторые автовладельцы разделяют мнение, что долговечность напрямую зависит от бренда. Этот стереотип подтверждает марка Toyota. Автомобили 80-х еще бороздят дороги мира, даже не намекая на ржавчину. Опять же, современные Renault тоже хороши, они востребованы за счет соотношения цены и качества.

Какие же кроссоверы не подведут через 12 месяцев после покупки в салоне? Ответ на этот вопрос согласились дать ребята из аналитического агентства США. Спецы разбили автомобили на классы и на основании отзывов потребителей составили нижеупомянутый перечень:

-Сверхнадежность можно ожидать от: Chevrolet Traverse, Buick Enclave, Hyundai Santa Fe, Toyota Venza.

-Если речь зайдет о премиальном сегменте, рекомендуется уделить время Lexus RX/ GX и Lincoln MKX.

-В разделе компактных кроссов лидирующие позиции выхватили Chevrolet Equinox, Ford Kuga / Escape, GMC Terrain.

-Субкомпактные SUV премиального сегмент: Mercedes-Benz GLK и Porsche Macan

-Субкомпактные SUV: Hyundai Tucson, Chevrolet Tracker, Volkswagen Tiguan.

В топ бы вошли еще Toyota Land Cruiser/RAV4, Mitsubishi Outlander и ряд других известных моделей. Однако статистика подведена по итогам американского рынка. И западная аудитория имеет свои взгляды на автомобильную индустрию, особенно предъявляются строгие требования к эконормам.