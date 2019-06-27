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Немецкая компания Audi выпустила электрокроссовер Q2 L e-tron для рынка Китая (Видео)

Немецкая компания Audi выпустила электрокроссовер Q2 L e-tron для рынка Китая (Видео)
17:30 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Пока Европу и США Audi покоряет свои крупным и дорогим электрокроссовером e-tron, на авторынке Китая стал доступен самый младший электрический паркетник Audi Q2 L.

Базовая модель Q2 делит одну модульную платформу MQB с Volkswagen Golf, поэтому новый электрический кроссовер максимально схож с хэтчбеком e-Golf. За производительность отвечает тот же электродвигатель на 136 л.с. и 290 Нм крутящего момента, установленный на переднюю ось.

Аккумуляторная батарея может похвастаться большой емкостью 38 кВт/ч, благодаря чему Audi Q2 L e-tron может проехать на одном заряде до 265 км. Что касается динамики, то на разгон до 100 км/ч кроссовер тратит 10,2 секунды, а максимальная скорость ограничена 150 км/ч.

От топливных версий электрокроссовер отличается решеткой радиатора, светодиодными фарами и немного модифицированными бамперами. Разъем для зарядки находится там же, где и горловина бензобака.

Названы самые надежные кроссоверы

Новинка будет собираться на совместном предприятии FAW-Volkswagen, где выпускаются и топливные кроссоверы. Электрические Audi Q2 L уже доступны у китайских автодилеров, однако стоимость будет объявлена ближе к началу продаж.

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Китай, Audi, Кроссовер, Элекстрокроссовер, Q2 L e-tron.
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