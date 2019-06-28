Volvo презентовала бронированный внедорожник

Шведы представили уникальную модификацию внедорожника Volvo XC90 Armored.

Презентовала модификация Volvo XC90.

Теперь внедорожник способен выдержать выстрелы из автоматического оружия и взрывы гранат.

Как не сложно догадаться по названию, модель получила дополнительную защиту в виде пуленепробиваемого стекла и бронепластин в кузове. Модель предназначена для "для лиц, нуждающихся в постоянной усиленной защите".

Разработкой занимались инженеры Volvo и специализированная немецкая компания Trasco.

Общая масса бронирования составила 1 400 кг. В кузов интегрированы листы стальной брони в 10 мм, а все стекла заменены на специальные бронепакеты с толщиной 50 мм. По словам представителей компании, автомобиль полностью соответствует стандарту защищенности VR8, что означает способность выдерживать выстрелы из автоматического оружия с калибром до 7,62 мм, а также взрывы ручных гранат.

Для бронированного Volvo XC90 была доработана подвеска, тормозная система и двигатель. Кроме того, для модели предлагаются пуленепробиваемая резина, самозатягивающийся топливный бак, тонировка "вкруг", а также система пожаротушения с запасным выходом.

Сейчас Volvo XC90 Armored предлагается только по предзаказу, который можно совершить на территории Великобритании. Стоимость начинается от 450 000 фунтов стерлингов.