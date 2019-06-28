Porsche Taycan: на что способен сенсорный переключатель скоростей электромобиля

Porsche Taycan, являющийся одним из наиболее ожидаемых электромобилей, удалось увидеть изнутри.

В частности, можно рассмотреть приборную панель и пользовательский интерфейс.

Модель, которая увидит мир уже в этом году, получит сенсорную панель на центральном тоннеле и несколько экранов.

Также на видео, на котором запечатлен интерьер Taycan, на панели видна функция под названием «Автопилот». По некоторым данным, функция может быть связана с автоматической парковкой.

Сенсорная панель заменит в электромобиле селектор коробки скоростей. Кроме того, электромобиль должен получить передовую систему навигации с высокой долей самостоятельности.

Напомним, Porsche Taycan получит 600-сильную силовую установку. С 0 до 100 км/ч электромобиль сможет разогнаться за 3 секунды, а до 200 км/ч — за 12 секунд.

Максимальная скорость авто будет достигать 300 км/ч. На одном заряде Taycan сможет проезжать около 500 км.