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Kia официально представила новый XCeed

Kia официально представила новый XCeed
10:39 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Несколько месяцев подряд корейский автопроизводитель интриговал поклонников новой моделью.

В Европе продажи стартуют с третьего квартала 2019 года.

Сначала были видеотизеры, потом сообщили название предстоящей новинки – XCeed. И наконец новинка предстала в полном облике.

Собранный на базе 5-дверного хэтчбека, новый автомобиль отличается прежде всего внешним дизайном – теперь это кроссовер. Благодаря увеличенным габаритам (4,39 м в длину, 1,82 м в ширину, 1,49 м в высоту) пространства в салоне стало больше, а багажник – более вместительный (426 л вместо 395).

Поскольку платформа полностью взята с модели XCeed, колёсная база осталась прежней. А вот из кузовных составляющих прежние – только передние двери. Среди прочих особенностей экстерьера – пластиковый обвес кузова, серебристые вставки в бампере и обрамлении окон и рейлинги на крыше. Кроме того, у нового Kia XCeed полностью новая светодиодная оптика. Так дизайнеры решили подчеркнуть особый статус автомобиля.

Как и у других моделей этой серии, салон украшен контрастными вставками и швами. Но именно XCeed стал первой в линейке моделью с виртуальной приборной панелью. Экран диагональю 12,3 дюйма имеет несколько режимов отображения, в т.ч. со стрелочными шкалами. Впрочем, это не более, чем опция – у простых версий сохранятся аналоговые приборы. 

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Что касается моторов, здесь без сюрпризов. На усмотрение клиента – бензиновый турбодвигатель 1,0-T-GDi (120 л.с.), 1,4-литровый T-GDi с 4-мя цилиндрами (204 л.с.) и турбированный дизельный агрегат семейства Smartstream на 1,6 л и мощностью 115 либо 136 л.с. Все моторы сочетаются с шестиступенчатой механической коробкой передач. Также для всех версий можно заказать семиступенчатую АКП – кроме базовой трёхцилиндровой комплектации. В 2020 году коллекцию пополнят «мягкий» и полноценный гибриды.

Как и прочие модели, Kia XCeed начнут собирать на заводе в Жилине, Словакия. В Европе продажи стартуют с третьего квартала 2019 года.

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Автомобили, Авто, Kia, XCeed.
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