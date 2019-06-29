Mitsubishi Lancer Evolution вернется в обновленной версии

Mitsubishi решил вспомнит про легендарный автомобиль Lancer Evolution.

Японский автопроизводитель планирует возродить культовую модель Lancer Evolution на базе нового поколения французского хэтчбека Renault Megane RS. Возможно, даже в виде гибрида.

Прощальная версия Lancer Evolution появилась в конце 2015 года. Ничто не предвещало появления новых модификаций, равно как и производства нового поколения. Однако нынче ситуация изменилась.

По инсайдерской информации, 11-е поколение Lancer Evolution появится уже после выхода француза Renault Megane RS. Сейчас Megane RS Trophy и Megane RS Trophy-R оснащены 1,8-литровым турбомотором мощностью 300 л.с. Мягкий 48-вольтовый гибрид в новом двигателе, объем которого увеличат до двух литров, повысит его мощность до 350 л.с.

Автомобиль построят на платформе CMF-C/D F4, и уже в базовой комплектации она будет оснащена полным приводом.