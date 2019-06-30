Самые распространенные неисправности в современном автомобилестроении

Приборная панель современной машины просто усеяна различными индикаторами. Одним из таких индикаторов является лампа «Check Engine», что дословно переводится как «проверьте двигатель». Загорается этот индикатор, когда блок управления двигателем регистрирует отклонения в работе одного из датчиков двигателя. Таких отклонений может быть больше двухсот. Поэтому, чтобы определить причину срабатывания индикатора «Check Engine», необходимо провести электронную диагностику автомобиля. Считав ошибки, по их коду можно найти неисправность.

Расход топлива исправного автомобиля соответствует показателям, заявленным заводом-изготовителем. Если же потребление топлива растет – значит в автомобиле есть какая-то неисправность. Загрязненный топливный и воздушный фильтры, засоренные форсунки, неисправности датчика массового расхода воздуха и лямбда зонда или даже пониженное давление в покрышках – все это может стать причиной повышения расхода.

3

Разряженный аккумулятор

Срок жизни среднестатистического аккумулятора составляет примерно 4 - 5 лет или 100 – 100 тысяч километров пробега.

Наверное, одна из самых частых проблем автомобилистов. Срок жизни среднестатистического аккумулятора составляет примерно 4 - 5 лет или 100 – 100 тысяч километров пробега. Если аккумулятор подвел – можно считать, что срок его службы начал подходить к концу. Еще пару раз его можно подзарядить и потом желательно поменять на новый, не дожидаясь, когда он подведет в самый неожиданный момент, и не оставляя его на зиму.

Важно: Чтобы избежать неожиданных поломок автомобиля, необходимо регулярно проводить его техническое обслуживание. Частота таких мероприятий обычно регламентируется заводом-изготовителем и указывается в сервисной книжке, однако если машина старая и таких указаний не сохранилось, то проводить ТО следует с периодичностью - раз в 15 000 км.