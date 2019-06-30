Скачать
Воскресенье, 30.06.2019
Россия в ПАСЕ: семь стран готовят совместную резолюцию
Россия в ПАСЕ: семь стран готовят совместную резолюцию
ПАСЕ и моряки: о возвращении России начали говорить еще в начале года
ПАСЕ и моряки: о возвращении России начали говорить еще в начале года
Верняев завоевал золото Европейских игр
Верняев завоевал золото Европейских игр
Иванка Трамп поразила шикарным образом на саммите G20
Иванка Трамп поразила шикарным образом на саммите G20

Самые распространенные неисправности в современном автомобилестроении

Смотрите фото (6)
Самые распространенные неисправности в современном автомобилестроении
17:25 Сегодня Телеграф drive.temaretik.com Фото: pixabay.com

5 самых распространенных проблем, характерных для любого автомобиля.

  • 1

    Check Engine

    Считав ошибки, по их коду можно найти неисправность.

    Приборная панель современной машины просто усеяна различными индикаторами. Одним из таких индикаторов является лампа «Check Engine», что дословно переводится как «проверьте двигатель». Загорается этот индикатор, когда блок управления двигателем регистрирует отклонения в работе одного из датчиков двигателя. Таких отклонений может быть больше двухсот. Поэтому, чтобы определить причину срабатывания индикатора «Check Engine», необходимо провести электронную диагностику автомобиля. Считав ошибки, по их коду можно найти неисправность.

  • 2

    Повышенный расход топлива

    Если потребления топлива растет – значит в автомобиле есть какая-то неисправность.

    Расход топлива исправного автомобиля соответствует показателям, заявленным заводом-изготовителем. Если же потребление топлива растет – значит в автомобиле есть какая-то неисправность. Загрязненный топливный и воздушный фильтры, засоренные форсунки, неисправности датчика массового расхода воздуха и лямбда зонда или даже пониженное давление в покрышках – все это может стать причиной повышения расхода.

  • 3

    Разряженный аккумулятор

    Срок жизни среднестатистического аккумулятора составляет примерно 4 - 5 лет или 100 – 100 тысяч километров пробега.

    Наверное, одна из самых частых проблем автомобилистов. Срок жизни среднестатистического аккумулятора составляет примерно 4 - 5 лет или 100 – 100 тысяч километров пробега. Если аккумулятор подвел – можно считать, что срок его службы начал подходить к концу. Еще пару раз его можно подзарядить и потом желательно поменять на новый, не дожидаясь, когда он подведет в самый неожиданный момент, и не оставляя его на зиму.

    Важно: Чтобы избежать неожиданных поломок автомобиля, необходимо регулярно проводить его техническое обслуживание. Частота таких мероприятий обычно регламентируется заводом-изготовителем и указывается в сервисной книжке, однако если машина старая и таких указаний не сохранилось, то проводить ТО следует с периодичностью - раз в 15 000 км.

  • 4

    Перегрев двигателя

    Эта проблема больше относится к старым машинам.

    Эта проблема больше относится к старым машинам. Даже самая мелкая неисправность в системе охлаждения может стать причиной перегрева двигателя, особенно в жару. Если двигатель начал «греться», необходимо снизить на него нагрузку, остановиться на обочине, но не глушить мотор. Если же двигатель закипел, то тут уже его нужно заглушить. Чтобы такого не происходило, необходимо регулярно проводить осмотр системы охлаждения, промывать радиатор и менять антифриз.

  • 5

    Дрожь в руле и увод в сторону

    При появлении подобных симптомов необходимо заехать на СТО и провести диагностику подвески.

    Дрожь в руле может быть следствием неисправных ступичных подшипников колес, а также нарушением балансировки. Увод в сторону во время движения и необходимость держать руль отклоненным, чтобы поддерживать прямолинейное движение, значат, что в подвеске автомобиля нарушены углы установки колес. В любом случае при появлении подобных симптомов, необходимо заехать на станцию техобслуживания и провести диагностику подвески.

ТОП-5 внешних причин качественного автомобиля с пробегом

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Автомобиль, Авто, Поломка, Распространенные поломки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парасюк обратился к Зеленскому после решения суда в споре с ЦИК
02 Чубаров назвал условие возвращения водоснабжения Крыма
03 Приметы и обряды на 30 июня - День святого Мануила
04 Итоги 29 июня: последний день саммита G20, заявления Путина о моряках, новые подробности дела Скрипалей
05 Гороскоп на сегодня, 30 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Партия &quot;Слуга народа&quot; обратилась к суду с иском на ЦИК
Партия "Слуга народа" обратилась к суду с иском на ЦИК
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
СМИ: Макрон приедет в Москву на 9 мая
СМИ: Макрон приедет в Москву на 9 мая
Джастин Бибер опроверг слухи о расставании с женой
Джастин Бибер опроверг слухи о расставании с женой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь