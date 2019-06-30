Скачать
Воскресенье, 30.06.2019
ОБСЕ о ситуации возле Станицы Луганской: Разведение сил завершено
ОБСЕ о ситуации возле Станицы Луганской: Разведение сил завершено
Вакарчук заявил о готовности работать в исполнительной власти
Вакарчук заявил о готовности работать в исполнительной власти
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
Редкий кадр: Александр Пономарев поделился старым снимком с Кузьмой Скрябиным
Александр Пономарев поделился старым снимком с Кузьмой Скрябиным

Краш-тест Toyota Corolla и Toyota RAV4: результаты (Видео)

Краш-тест Toyota Corolla и Toyota RAV4: результаты (Видео)
22:05 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

Европейская организация Euro NCAP провела краш-тесты двух новинок от японской компании.

Оба автомобиля Toyota, которые были представлены недавно – Toyota Corolla и RAV4 2019 – получили максимальную оценку рейтинга безопасности автомобиля в 5 звезд в последних испытаниях EuroNCAP.

Corolla и RAV4 показали отличные результаты во всех 4 категориях Euro NCAP: безопасность взрослых пассажиров, безопасность детей-пассажиров, безопасность пешеходов и работа электронных систем безопасности.

Такие результаты краш-теста Toyota Corolla и RAV4 демонстрируют прочность кузова на основе модернизированной глобальной платформы Toyota, в которой используется высокопрочная сталь для поглощения удара.

Смотрите краш-тест автомобиля Toyota Corolla:

Смотрите краш-тест автомобиля Toyota RAV4:

Автомобили оснащаются новейшей системой активной безопасности Toyota Safety Sense2. Второе поколение системы Toyota Safety Sense включает в себя cистему предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения (PCS) с возможностью распознавания пешеходов и велосипедистов, круиз-контроль с функцией безопасной дистанции до едущего впереди (ACC), систему оповещения о съезде автомобиля с полосы движения (LDA), систему автоматического управления дальним светом (AHB) и систему распознавания и информирования о дорожных знаках (RSA).

Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения набрала максимальное количество баллов в испытаниях на низких, городских скоростях. Система помогла избежать столкновения на всех тестовых скоростях. Также Toyota Safety Sense удачно проявила себя в испытаниях на высокой скорости. При приближении к автомобилю столкновения избежали в большинстве случаев и смягчили в остальных.

Mitsubishi Lancer Evolution вернется в обновленной версии

Функция распознавания пешеходов и велосипедистов в системе также набрала высокие баллы и помогла водителю избежать столкновения с пешеходами и велосипедистами как в дневное, так и в ночное время.

В Украине пакетом систем безопасности Toyota Safety Sense оснащены такие модели официального модельного ряда Toyota: Camry, C-HR, RAV4, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Toyota, Авто, Toyota RAV4, Toyota Corolla, Краш-тест.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парасюк обратился к Зеленскому после решения суда в споре с ЦИК
02 Россия в ПАСЕ: семь стран готовят совместную резолюцию
03 Приметы и обряды на 30 июня - День святого Мануила
04 Чубаров назвал условие возвращения водоснабжения Крыма
05 Итоги 29 июня: последний день саммита G20, заявления Путина о моряках, новые подробности дела Скрипалей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Трамп разрешил продавать продукцию Huawei в США
Трамп разрешил продавать продукцию Huawei в США
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
СМИ: Макрон приедет в Москву на 9 мая
СМИ: Макрон приедет в Москву на 9 мая
Пенелопа Крус побывала на публичном мероприятии в Лондоне: наряд актрисы
Пенелопа Крус побывала на публичном мероприятии в Лондоне: наряд актрисы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь