Эксперты назвали лучшие авто для тюнинга

Нет такого автомобиля, который нельзя бы было сделать еще лучше. Но некоторые машины для этого подходят лучше за счет доступности деталей.

В список вошли пять автомобилей.

Ни для кого не секрет, что все автолюбители делятся на две категории: одни предпочитают купить машину и тратиться только на заправку и замену "расходников", в то время как другие стремяться постоянно улучшать свое авто любыми способами.

Справедливости ради надо отметить, что доработать можно совершенно любой автомобиль, правда, стоимость таких изменений может оказаться астрономической. В связи с этим редакция нашего издания составила ТОП-5 самых подходящих моделей для тюнинга, которые по карману обычному человеку.

На первом месте нашего рейтинга находятся автомобили российской марки Lada. Практические все модели отечественного бренда хотя бы раз, да подлежали тюнингу в любом уголке нашей страны. Максимальной популярностью у автомобилистов пользуются ВАЗ 2110 и Priora. Отметим, что на российские машины на рынке имеется широкий выбор комплектующих по доступной цене.

Вторая строчка рейтинга досталась автомобиля немецкого концерна Volkswagen Groupe, а именно Audi, Skoda и непосредственно Volkswagen. Так, автолюбители чаще останавливают свой выбор на следующих моделях, которые лучше подойдут для тюнинга: Audi A4 и A6, Skoda Octavia и Superb, Volkswagen Golf.

Замыкает тройку самых подходящих для тюнинга машин Subaru. Относительно доступной для модернизации является модель Impreza. Чаще всего поклонники марки стараются продублировать раллийные версии автомобиля, однако и другие доработки очень к лицу данному автомобилю.

Кроме того в рейтинг попала еще одна японская марка — Mitsubishi. Чаще автолюбители предпочитают переделывать 8, 9 и 10 поколения Lancer. При этом десятая генерация имеет максимальный потенциал, так как дизайнеры марки изначально придали автомобилю спортивный вид. Надо отметить, что модернизации подлежит и Mitsubishi Lancer Evolution, но это уже совсем другая история.

Замыкает ТОП-5 баварский бренд BMW. Стоит заметить, что из-за высокой цены автомобилей марки, оптимальным объектом для тюнинга обычно становятся "старые" экземпляры, однако те, кто в финансовом плане более свободен, дорабатывают и новинки марки. На авто бренда существует широкий выбор элементов тюнинга, а также эффективная поддержка поклонников и разные ателье.