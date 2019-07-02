В чешском музее показали восстановленный Skoda Superb 1948 года

Автомобиль полностью отреставрировали и представили в первозданном виде. На все ушло около трех лет.

Редкий автомобиль сейчас находится в отличном состоянии.

Экземпляр автомобиля Skoda Superb 1948 года выпуска полностью восстановили и передали в музей чешского автопроизводителя. Именно Skoda Superb был в то время флагманом целой компании.

Одной из самых популярных моделей был Superb OHV, выпущенный в 1946 году. Машину собирали на предприятии в чешском муниципалитете Квасины – но через три года производство остановилось. Впрочем, за это время с конвейера успели сойти 158 экземпляров этой модификации, и один из них (выпущенный в 1948 году) и стал экспонатом чешского музея.

Восстанавливали его по архивным записям, которые специалисты детально изучили, чтобы иметь представление о внешнем виде и внутреннем оснащении. Редкая модель Superb OHV вернулась в собственность Skoda лишь в 1968 году. До оригинального дизайна тогда машину не восстановили, однако специалисты все же ценят ее очень высоко. Экспонат простоит в музее до 1 сентября.

Через 85 лет после выхода первого Superb концерн предлагает седан среднего размера и универсал с таким же названием. Современный Superb тесно связан с Volkswagen Passat, и впервые включает гибридную трансмиссию с подключаемым модулем. В сочетании с двигателем мощностью 215 л.с. и аккумулятором емкостью 13 кВт/ч Superb IV приближен к нулевым выбросам и запасу хода до 55 км.