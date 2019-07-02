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Как выглядит самый дешевый электрокар Honda E (Видео)

Как выглядит самый дешевый электрокар Honda E (Видео)
20:33 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

Крошечный хэтчбек на батарейках имеет мощность почти в 150 лошадей!

Хотя европейские дилеры марки открыли прием заказов на миниатюрный электрический сити-кар Honda E еще в мае, детальных характеристик новинки производитель не раскрыл. Однако журналисты британского издания Аutocar уже успели протестировать машину на треке и поделились некоторой информацией.

Honda E – автомобиль, интересный по многим причинам. Во-первых, это совершенно новая модель в линейке марки, разработана полностью с нуля.

Во-вторых, это – электрокар с неплохим запасом хода, заявлено более 200 км на одной зарядке.

В-третьих, это один из первых автомобилей в мире, оснащенных камерами заднего вида, вместо зеркал, причем уже в базовой комплектации, тогда как другие автопроизводители выделили эту опцию для флагманских моделей и сделали ее платной.

Наконец, и не в последнюю очередь по значению, хондовский ситикар будет иметь достаточно демократичную цену. Точные цифры пока не названы, хотя прием заказов с депозитом в 900 евро уже открыт.

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Автомобиль с нулевым уровнем выбросов оснащен электромотором, расположенным сзади. Производительность агрегата составляет 143 л.с. и 300 Нм. По информации Autocar, Honda E способен ускоряться от 0 до сотни за восемь секунд в “спортивном режиме”. Хэтчбек имеет идеальное распределение массы 50:50, низкий центр тяжести и очень хорошо показывает себя на “змейке”. Радиус разворота электрокара составляет 4,3 метра, что делает его идеальным для городских джунглей.

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Honda, Авто, Электрокар, Honda e.
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