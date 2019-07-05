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BMW презентовала новый X6

BMW презентовала новый X6
09:58 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Что касается внешности, то концептуально новый X6 ничем не отличается от нынешней модели.

Прошлым летом компания BMW показала новый X5, а спустя год смена поколений затронула и купеобразный "паркетник" X6 — оба автомобиля построены на модульной платформе CLAR, отличаясь настройками ходовой части.

Предыдущий X6, к слову, продержался на конвейере всего пять лет — баварцы обошлись без плановой модернизации. Третье поколение кроссовера (G06) стало на 26 мм крупнее в длину (4935 мм), прибавка в ширину составила 15 мм (итоговые 2004 мм), колесная база увеличилась на 42 мм (2975 мм). Высота уменьшилась всего на 6 мм (до 1696 мм).

Профиль стал чуть более динамичным, фары теперь светодиодные уже "в базе" (за доплату можно заказать бьющую на 500 м лазерно-люминофорную оптику) и визуально теперь не соединены с хромированной окантовкой фирменных "ноздрей". Да, они у X6 хоть и стали крупнее, но по сравнению с флагманским X7 кажутся не такими уж и гипертрофированными и не лезут на первый план. Кстати, для решеток радиатора на X6 доступна опциональная светодиодная подсветка.

Передняя часть салона X6 такая же, как у X5 — с парой 12,3-дюймовых дисплеев для комбинации приборов и медиасистемы с управлением голосом и жестами. Среди опций — четырехзонный климат-контроль, панорамная стеклянная крыша и аудиосистема Bowers & Wilkins. Объем багажного отсека варьируется от 580 л за вторым рядом до 1530 л со сложенными задними сиденьями.

Набор моторов у нового X6 такой же, как у моделей X5 и X7. В Европе гамму открывает версия xDrive 30d с трехлитровой дизельной "шестеркой" (265 л.с.), далее по ранжиру идут модификации xDrive 40i с рядной бензиновой "шестеркой" (340 л.с.) и M50d с 400-сильным дизелем 3.0 с квартетом турбкомпрессоров.

На вершине гаммы — M50i с 530-сильным бензиновым V8 4.4, разгоняющим кроссовер до 100 км/ч за паспортные 4,3 секунды. У всех версий — 8-ступенчатый "автомат" и полноприводная трансмиссия с муфтой подключения передка. 

Официально: компания Lotus представила новый электрокар Evija

За доплату X6 можно оснастить пневматической подвеской всех колес, адаптивным рулевым механизмом и пакетом xOffroad (версиям M50d и M50i он не положен) с электронноуправляемой блокировкой заднего дифференциала, защитой днища и внедорожными режимами ездовой электроники.

Выпуск нового X6 налаживается на заводе BMW в США на одной линии с X5 и X7, продажи на европейском рынке начнутся в ноябре этого года. Цены пока озвучены для Америки — от 65 295 долларов.

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BMW, Автомобили, Авто, Новый X6.
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