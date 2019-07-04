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Четверг, 04.07.2019
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Официально: компания Lotus представила новый электрокар Evija

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Официально: компания Lotus представила новый электрокар Evija
16:35 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Lotus Evija дебютирует уже 16 июля.

Слово произносится как "э-ви-я" и означает "живой".

Самый амбициозный автомобиль в истории фирмы будет показан на эксклюзивном мероприятии в центре Лондона 16 июля, всего через несколько месяцев после того, как проект анонсировали.

Ранее стало известно, что британская компания построит всего 130 экземпляров модели, причем на автомобиль уже начали поступать заказы. Он будет построен в Норфолке рядом с остальными машинами марки.

Evija будет первым абсолютно новым серийным автомобилем Lotus с 2008 года. Lotus также утверждает, что это будет первый полностью электрический гиперкар.

Судя по официальным изображениям, Evija будет довольно низким и широким. Директор по дизайну Lotus Рассел Карр, который показал модель Autocar, говорит, что она аналогична существующей Evora - ее длина составляет 4,4 метра - но будет расположена ближе к земле и иметь ширину почти 2 метра.

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В конструкции модели используется большое количество углеродного волокна, а кабина имеет плотные пропорции и принимает форму капли, знакомую по гиперкарам, таким как Ford GT40, что позволяет лучше пропускать воздушный поток вокруг нее.

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Аккумуляторная батарея будет полностью расположена за пассажирским местом, а привод будет осуществляться на все четыре колеса. Никаких других подробностей на данный момент нет, кроме того факта, что силовая установка разрабатывается специалистами Williams Advanced Engineering.

Глава Lotus Фил Попэм обещает "полностью соответствующий" уровень производительности для целевого рынка Evija и того, что получитсемизначную цену. Суммарная мощность агрегатов превышает 1000 л.с., а запас хода составит более 400 км.

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Авто, Lotus, Lotus Evija, Evija.
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