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Mercedes презентовал автомобили с самой мощной в мире "турбочетверкой"

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Mercedes презентовал автомобили с самой мощной в мире "турбочетверкой"
10:24 Сегодня Телеграф autonews.ru Фото: autonews.ru

Новинки оснастили двухлитровой "турбочетверкой", которая стала мощнейшим серийным четырехцилиндровым мотором в мире.

На Фестивале скорости в британском Гудвуде дебютировали хэтчбек Mercedes-AMG A45 и седан Mercedes-AMG CLA45 с 421-сильным двухлитровым четырехцилиндровым мотором.

Компания Mercedes-AMG представила на Фестивале скорости в британском Гудвуде топовые версии хэтчбека A-Class и седана CLA — с индексом 45. 

В стандартной версии двигатель Mercedes-AMG A45 и Mercedes-AMG CLA45 развивает 387 л. с. и 480 Н·м крутящего момента, тогда как в топовой S-модификации "четверка" выдает 421 силу и 500 ньютон-метров.

В двигателе применили многие технические решения, разработанные для четырехлитрового твин-турбомотора V8, которым в том числе оснащается суперкар Mercedes-AMG GT. 16-клапанный силовой агрегат получил двухпоточный турбонагнетатель с перепускным клапаном с электронным управлением, два верхних распредвала и водяной насос с электронным управлением.

Двигатель работает в паре со специально настроенной восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой полного привода 4Matic+. У автомобиля появился специальный режим дрифта, позволяющий отправлять машину в управляемый занос. Он активируется при отключении системы динамической стабилизации и перевода коробки в ручной режим, после чего большинство тяги начинает передаваться на задние колеса.

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Mercedes-AMG A45 S способен ускоряться с места до первой "сотни" за 4 сек., а CLA45 набирает 100 км/ч на 0,1 сек. медленнее. Максимальная скорость принудительно ограничена 250 км/ч, однако при заказе пакета AMG Driver’s Package электронный "ошейник" передвинут на отметку 270 км в час. При этом хэтчбек A45 S сможет набирать "сотню" за 3,9 секунды.

Всего предусмотрено шесть драйверсих режимов: Comfort, Sport, Sport+, Slippery, Individual и гоночный Race. При этом последний предусмотрен только для топовых S-версий новинок как часть опционального спортивного набора AMG Dynamic Pus.

Mercedes-AMG A45 и Mercedes-AMG CLA45 получили новую рулевую рейку с регулируемым передаточным отношением и двумя вариантами настроек управляющей электроники, которые меняются в зависимости от выбора режима езды. Топовые варианты новинки также оснастили шести- и однопоршневыми тормозными механизмами спереди и сзади соответственно.

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