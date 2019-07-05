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Toyota тестирует электромобиль Prius на солнечных батареях

Toyota тестирует электромобиль Prius на солнечных батареях
19:09 Сегодня Телеграф autogeek.com.ua Фото: Twitter

Компания Toyota вывела на тесты свой новый концепт, созданный на базе гибридного Prius с интегрированными солнечными батареями.

Новинка была создана в сотрудничестве с организацией NEDO и производителем аккумуляторов Sharp.

Модули солнечных батарей установлены на крыше, капоте и задней двери авто. Панели позволят увеличить запас хода и более эффективно использовать топливо, подчеркнули в Toyota.

Тесты будут проходить в Японии. Во время испытаний будут смоделированы разные ситуации.

На тестах Toyota планирует собрать данные касательно количества электричества, произведенного модулем солнечной батареи, и количества энергии, используемой для зарядки тягового аккумулятора. Эта информация должна помочь в разработке солнечной системы зарядки для транспортных средств.

Все эти данные японский автопроизводитель предоставит также NEDO и Sharp.

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По данным Toyota, концепт эффективнее обычного гибридного Prius более чем на 34%.

Еще одной особенность авто является то, что он вырабатывает электричество не только при парковке, но и во время движения по дороге.

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Электромобиль, Toyota, Toyota Prius, Солнечные батареи.
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