Toyota тестирует электромобиль Prius на солнечных батареях

Новинка была создана в сотрудничестве с организацией NEDO и производителем аккумуляторов Sharp.
Модули солнечных батарей установлены на крыше, капоте и задней двери авто. Панели позволят увеличить запас хода и более эффективно использовать топливо, подчеркнули в Toyota.
Тесты будут проходить в Японии. Во время испытаний будут смоделированы разные ситуации.
На тестах Toyota планирует собрать данные касательно количества электричества, произведенного модулем солнечной батареи, и количества энергии, используемой для зарядки тягового аккумулятора. Эта информация должна помочь в разработке солнечной системы зарядки для транспортных средств.
Все эти данные японский автопроизводитель предоставит также NEDO и Sharp.
По данным Toyota, концепт эффективнее обычного гибридного Prius более чем на 34%.
Еще одной особенность авто является то, что он вырабатывает электричество не только при парковке, но и во время движения по дороге.