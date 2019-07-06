Lightyear One: что известно о новом электромобиле

Электромобиль Lightyear One на солнечных батареях готовится к серийному производству.

Новая модель уже засветилась на фестивале скорости в Гудвуде. Авторы прототипа – изобретатели из Нидерландов. Электромобиль Lightyear One обещает стать инновацией в автомобилестроении.

Новинку изготовили в форме обтекаемого четырехдверного купе. Внутри – четыре электродвигателя, по одному на каждое колесо. Это минимизирует потери электроэнергии, а использование сверхлегких материалов каркаса кузова снижает нагрузку на батарею.

Электромобиль питается от бытовой сети, а вот подзаряжать аккумулятор можно будет от солнечных панелей, расположенных на крыше и капоте. В сумме это даст до 30 км в день дополнительного пробега. Батарея обеспечит 720 км хода. Мощность системы достаточно высока – с 0 до 100 км/ч машина разгонится за 10 секунд.

Ключевая идея концепции автомобиля – экологичность. Источники питания, кузов и обшивка изготовлены из безвредных материалов. Разработчики обещают – датчиков на контрольной панели будет по минимуму, а все процессы водитель сможет увидеть в планшете рядом с рулем.

Работы над улучшением технологий Lightyear One продолжаются. В серийное производство автомобиль запустят в 2021 году. На сегодня готовый к применению экземпляр стоит около €119 000.