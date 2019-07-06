Суперкар De Tomaso P72 представили на фестивале в Гудвуде (Видео)

Суперкар получил карбоновое шасси Apollo IE и механическую трансмиссию.

В преддверии своего 60-го юбилея и триумфального возвращения De Tomaso выпустил пресс-релиз, в котором содержалась предварительная информация и изображения новинки с именем P72.

Спорткар с ретро-дизайном в стиле первой модели De Tomaso P70 компенсирует потерянное время, стоя одной ногой на конвейере.

De Tomaso пока не рассекречивает характеристики автомобиля, дебютирующего в Гудвуде, однако известно, что шасси из композитного материала заработано компанией Apollo Intensa Emozione, а тираж будет ограничен 72 экземплярами. Современный P72 получит механическую трансмиссию, как дань уважения своему предку из 60-х годов.

Несомненно, De Tomaso P72 будет доступен не для любого кошелька. Начальная стоимость модели стартует с отметки в 750 тысяч евро, и уже начался прием заказов.