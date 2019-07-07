Renault презентовала обновленный хэтчбек Sandero

Бразильское отделение Renault опубликовало фотографии компактного хэтчбека Sandero 2020 года для южноамериканского рынка.

Обновленный Renault Sandero отличается переработанными передней и задней частью кузова. В частности передняя часть хэтчбека теперь оформлена, как у европейской версии модели, от которой ему достались новые передние фары с интегрированными секциями светодиодных дневных ходовых огней, модернизированный передний бампер и перерисованная радиаторная решетка. Тогда как дизайн задней части с новым бампером и оптикой в стилистике хот-хэтча Megane RS полностью отличается от "европейца".

Судя по шильдику "1.6" моторная гамма хэтчбека не изменилась. На южноамериканском рынке Renault Sandero предлагается с безнаддувным мотором SCe 116, генерирующим 115 л.с. на бензине и 118 л.с. на этаноле, а также с литровым мотором мощностью 85 л.с.

RS-версия хэтчбека оснащается двухлитровым двигателем, выдающим 145 л.с. Предположительно, прежнюю роботизированную коробку в обновленном хэтчбеке заменит вариатор.

В салоне всех версий Sandero, включая высокоскоростной Stepway и "заряженный" RS, ожидаются пересмотренная приборная панель, новые сидения и дверные карты. Для стран Латинской Америки хэтчбек Renault Sandero 2020 модельного года будут собирать на заводе в Куритибе, Бразилия.