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Концерн Jaguar инвестирует крупную сумму в производство электромобилей

Концерн Jaguar инвестирует крупную сумму в производство электромобилей
18:00 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Jaguar инвестирует более миллиарда долларов в производство электрокаров в Британии.

Британский концерн Jaguar Land Rover инвестирует 1 миллиард фунтов (1,3 миллиарда долларов) на производство электромобилей в Великобритании.

Об этом сообщает AFP.

"Это объявление является следующим этапом выполнения стратегии электрификации Jaguar Land Rover. Мы привержены тому, чтобы производить следующее поколение наших автомобилей с нулевым уровнем выхлопов в Великобритании", - заявили в компании.

В течение лета завод Jaguar в Касл Бромвиче будет переоборудован в рамках подготовки к выпуску нового поколения электрических и гибридных моделей.

Батареи будут производиться на соседнем заводе Hams Hall, а электрические двигатели - на заводе JLR у города Вулверхэмптон.

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Компания стремится предложить электрифицированные варианты для всех новых моделей Jaguar и Land Rover до 2020 года.

Отмечается, что власти Великобритании поставила цель перейти на производство с нулевым уровнем вредных выбросов до 2050 года. Как пишет Financial Times, это потребует полной электрификации транспортной сети.

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Великобритания, Инвестиции, Jaguar, Электромобили.
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