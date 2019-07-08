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Понедельник, 08.07.2019
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Стало известно, когда появится новый Mercedes-Benz SL

Стало известно, когда появится новый Mercedes-Benz SL
13:53 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Стало известно, что автомобиль дебютирует в 2021 году как модель 2022 года.

Mercedes-Benz SL следующего поколения будет попыткой восстановить некогда величие легендарного родстера немецкой марки с помощью тканевого верха и небольших, но пригодных для использования задних сидений. 

Как ожидается, SL следующего поколения, полностью разработанный AMG в Аффальтербахе, будет основан на расширенной и полностью обновленной версии архитектуры под двухместным AMG GT, который сам по себе унаследовал элементы от SLS AMG. 

К сожалению, новый автомобиль не получит уходящий 12-цилиндровый агрегат, который Mercedes молча удалил из моторной гаммы в середине 2018 года, но шестицилиндровые моторы с турбонаддувом и V8 с 48-вольтовым гибридным стартер-генератором гарантированы. 

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Mercedes-Benz SL достаточно далек от своей прошлой славы. Но, как потомок 300SL Gullwing, он носит один из величайших шильдиков бренда, если не автомобильный мир. Другими словами, многие вспоминают о модели с любовью.

Продажи текущего SL снизились.

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Автомобили, Авто, Mercedes-Benz SL.
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