Стало известно, когда появится новый Mercedes-Benz SL

Стало известно, что автомобиль дебютирует в 2021 году как модель 2022 года.

Mercedes-Benz SL следующего поколения будет попыткой восстановить некогда величие легендарного родстера немецкой марки с помощью тканевого верха и небольших, но пригодных для использования задних сидений.

Как ожидается, SL следующего поколения, полностью разработанный AMG в Аффальтербахе, будет основан на расширенной и полностью обновленной версии архитектуры под двухместным AMG GT, который сам по себе унаследовал элементы от SLS AMG.

К сожалению, новый автомобиль не получит уходящий 12-цилиндровый агрегат, который Mercedes молча удалил из моторной гаммы в середине 2018 года, но шестицилиндровые моторы с турбонаддувом и V8 с 48-вольтовым гибридным стартер-генератором гарантированы.

Mercedes-Benz SL достаточно далек от своей прошлой славы. Но, как потомок 300SL Gullwing, он носит один из величайших шильдиков бренда, если не автомобильный мир. Другими словами, многие вспоминают о модели с любовью.

Продажи текущего SL снизились.