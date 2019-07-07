Скачать
Воскресенье, 07.07.2019
Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост в Станице Луганской
Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост в Станице Луганской
Саммит Украина-ЕС: правозащитники готовят обращение к Могерини
Саммит Украина-ЕС: правозащитники готовят обращение к Могерини
Женская сборная США - чемпион мира по футболу 2019
Женская сборная США - чемпион мира по футболу 2019
Виктория Бэкхем снялась обнаженной для обложки немецкого Vogue
Виктория Бэкхем снялась обнаженной для обложки немецкого Vogue

Renault представила концепт транспортного средства будущего - EZ-GO

Renault представила концепт транспортного средства будущего - EZ-GO
21:04 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Это не просто автомобиль – это удобный сервис и, кроме того, неотъемлемая часть городской экосистемы.

Электрический робомобиль призван дополнить транспортную систему города – наравне с другими привычными видами общественного транспорта.

Использование подобных автономных средств передвижения выходит на передний план нового городского уклада жизни. EZ-GO Concept оснащен электрической силовой установкой в задней части кузова и автопилотом четвертого уровня. Концепт создан в форме кокона и имеет длину 5,2 метра, ширину – 2,2 метра, высоту – 1,6 метра.

Вход осуществляется через огромную дверь, верхняя часть которой поднимается вместе с крышей, а нижняя опускается на дорогу, образуя пологую наклонную площадку, которая, ко всему прочему, облегчает доступ в салон людям с ограниченными возможностями и пассажирам с колясками.

Концерн Jaguar инвестирует крупную сумму в производство электромобилей

Скорость EZ-GO ограничена 50 километрами в час. Сигналы светодиодной иллюминации обеспечивают безопасность пешеходов и других участников движения. Вызвать робомобиль можно через приложение в смартфоне или с экрана на «автобусной остановке». Остановочный павильон – также и зарядная станция для EZ-GO Concept.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Электромобиль, Renault, Авто, Робомобиль, EZ-GO, Renault EZ-GO.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 7 июля - Ивана Купала
02 Ивана Купала 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и открытках
03 Ивана Купала 2019: как правильно провести этот день
04 Ивана Купала 2019: что запрещено делать в эту ночь
05 Красивые поздравления в прозе с праздником Ивана Купалы 2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гройсман не видит оснований для осеннего повышения цены на газ
Гройсман не видит оснований для осеннего повышения цены на газ
ЦИК одобрила передачу бюллетеней на округа
ЦИК одобрила передачу бюллетеней на округа
В ОБСЕ приняли резолюцию по &quot;Северному потоку - 2&quot;
В ОБСЕ приняли резолюцию по "Северному потоку - 2"
В Чернобыльской зоне выросли уникальные растения, занесенные в Красную книгу
В Чернобыльской зоне выросли уникальные растения, занесенные в Красную книгу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь