Renault представила концепт транспортного средства будущего - EZ-GO

Электрический робомобиль призван дополнить транспортную систему города – наравне с другими привычными видами общественного транспорта.

Использование подобных автономных средств передвижения выходит на передний план нового городского уклада жизни. EZ-GO Concept оснащен электрической силовой установкой в задней части кузова и автопилотом четвертого уровня. Концепт создан в форме кокона и имеет длину 5,2 метра, ширину – 2,2 метра, высоту – 1,6 метра.

Вход осуществляется через огромную дверь, верхняя часть которой поднимается вместе с крышей, а нижняя опускается на дорогу, образуя пологую наклонную площадку, которая, ко всему прочему, облегчает доступ в салон людям с ограниченными возможностями и пассажирам с колясками.

EZ-GO is a concept by Renault — it is a fully autonomous ride-hailing service pic.twitter.com/G7HVcDBRj2

