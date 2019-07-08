Автопилот следующего поколения: BMW и Daimler будут работать над новым проектом

Компании объявили о заключении договора на "долгосрочное" сотрудничество в этой сфере.
Новая технология будет внедряться в автомобилях BMW и Daimler.
В будущем компании планируют расширить сотрудничество.
"Основное внимание будет уделено совместной разработке технологий следующего поколения для систем помощи водителю, автоматизированного вождения на автомагистралях и автоматической парковки (все до уровня SAE 4). Кроме того, в будущем планируется расширение функции автономного вождения на городские районы. Это подчеркивает долгосрочную и длительную сущность соглашения. К сотрудничеству могут присоединиться другие компании", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что это достаточно странно, видеть давних конкурентов, сотрудничающих в этой сфере. Однако Daimler достаточно часто заключает соглашения разного рода с различными компаниями, например с Bosch. В то же время BMW сотрудничает с Intel/Mobileye и Delphi.