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Автопилот следующего поколения: BMW и Daimler будут работать над новым проектом

Автопилот следующего поколения: BMW и Daimler будут работать над новым проектом
20:48 Сегодня Телеграф autogeek.com.ua Фото: Twitter

BMW и Daimler (Mercedes) планируют до 2024 года запустить свою технологию автономного вождения следующего поколения в легковых автомобилях.

Компании объявили о заключении договора на "долгосрочное" сотрудничество в этой сфере.

Новая технология будет внедряться в автомобилях BMW и Daimler.

В будущем компании планируют расширить сотрудничество.

"Основное внимание будет уделено совместной разработке технологий следующего поколения для систем помощи водителю, автоматизированного вождения на автомагистралях и автоматической парковки (все до уровня SAE 4). Кроме того, в будущем планируется расширение функции автономного вождения на городские районы. Это подчеркивает долгосрочную и длительную сущность соглашения. К сотрудничеству могут присоединиться другие компании", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что это достаточно странно, видеть давних конкурентов, сотрудничающих в этой сфере. Однако Daimler достаточно часто заключает соглашения разного рода с различными компаниями, например с Bosch. В то же время BMW сотрудничает с Intel/Mobileye и Delphi.

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BMW, Daimler, Авто, Автопилот, Машина.
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