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Представлен обновленный Renault Duster

Представлен обновленный Renault Duster
10:18 Сегодня Телеграф autonews.ru Фото: autonews.ru

Модель получила изменения в экстерьере и интерьере, а также обзавелась модернизированным мультимедийным комплексом.

Компания Renault представила обновленный кроссовер Duster для индийского рынка, который получил изменения в экстерьере и интерьере.

Компания Renault представила обновленный кроссовер Duster первого поколения для индийского рынка. 

От предшественника кроссовер можно отличить благодаря новой радиаторной решетке с хромированными элементами, головным фарам со светодиодными дневными ходовыми огнями, капоту измененной формы и слегка модернизированному бамперу. Кроме того, появились колесные диски нового дизайна, другие защитные пластины передней и задней части кузова и измененный пластиковый обвес.

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В салоне установили новое рулевое колесо и усовершенствованную информационно-развлекательную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В стандартное оснащение автомобиля входят фронтальные подушки безопасности, ABS и система распределения тормозных усилий.

Линейка двигателей осталась прежней. В Индии Renault Duster доступен с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 106 л. с., а также с дизелями аналогичного объема, выдающими 85 или 110 лошадиных сил. Трансмиссии — пяти- или шестиступенчатая «механика», «робот» либо вариатор.

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Renault, Автомобили, Авто, Duster, Renault Duster, Обновленный Renault Duster.
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